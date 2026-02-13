Thibaut García, trae a Ferrol el Concierto de Aranjuez junto a la Sinfónica de Galicia

Compartir Facebook

Una de las grandes estrellas internacionales de la guitarra clásica actual, el francés Thibaut García, tocará en Ferrol el Concierto de Aranjuez de Joaquín Rodrigo, junto a la Orquesta Sinfónica de Galicia, en una velada con música también de Manuel de Falla y Claude Debussy, de la mano de la Filarmónica Ferrolana. La cita tendrá lugar el jueves 19 de febrero , a las 20:30 horas, en el Auditorio de Ferrol .

El guitarrista francés de origen español Thibaut García, que a sus 32 años es ya uno de los grandes nombres internacionales de la guitarra clásica, que graba en exclusiva para el prestigioso sello discográfico Erato, de Warner Classics, será el protagonista del próximo concierto de la Filarmónica Ferrolana, con obras de Manuel de Falla, Claude Debussy y Joaquín Rodrigo, del que García interpretará su Concierto de Aranjuez junto a la Orquesta Sinfónica de Galicia (OSG), dirigida por su titular, Roberto González-Monjas. Esta obra, además, está en el corazón del programa que la OSG, acompañada por García, ofrecerá en su próxima gira por el Reino Unido durante el mes de marzo.

García, que lleva desde su adolescencia en los escenarios y ya en 2015, a los 21 años, ganó el Primer Premio de la Guitar Foundation of America, lleva más de una década actuando como solista con grandes orquestas de toda Europa, así como en numerosos grupos de cámara y duetos estelares, como el conforma con el contratenor más afamado del planeta, el también francés Philippe Jarousky. Es uno de los grandes guitarristas clásicos de su generación, y será el protagonista del concierto de la OSG de este próximo jueves 19 de febrero , a las 20:30h , en el Auditorio de Ferrol .

Al igual que en la vida y en el arte del propio guitarrista, el concierto es un reflejo que recoge lo mejor del espíritu musical de la España y la Francia de hace un siglo. La primera parte está consagrada a recoger todo el duende y la apasionada belleza tímbrica y rítmica de la música española, profundamente imbuida del folclore y de la historia de su tierra.

El programa comienza con la Suite Nº 2 que recoje los principales números del ballet El sombrero de tres picos, de Manuel de Falla (1876-1946), una obra de 1919 con la que el genio gaditano puso música a la coreografía del legendario bailarín ruso afrancesado como Léonide Massine y producida por Serguei Diaguilev, en torno a la novela homónima de Pedro Antonio de Alarcón, que se convirtió enseguida en un éxito internacional y se ha consgrado como una de las cimas de la danza teatral del siglo XX, en torno a una trama de enredos en la Granada de 1800.

Al mundo folclórico y desenfadado de Falla le sucede el dramático Concierto de Aranjuez de Joaquín Rodrigo (1901-1999), compuesto en París durante la guerra civil española y estrenado en Barcelona en 1940 con el guitarrista Regino Sáinz de la Maza, cuando el compositor y su familia ya se habían instalado en España. Esta obra, junto a su Fantasía para un gentilhombre (1954), es tal vez la composición sinfónica que más ha contribuido a la dignificación de la guitarra clásica como instrumento de concierto, y cuyo melancóligo Adagio se ha consagrado, de hecho, como una de las obras más universales para este instrumento de toda la literatura musical jamás escrita.

La obra está inspirada en los jardines del Palacio Real de Aranjuez, en las afueras de Madrid, donde Rodrigo y su esposa, la pianista turca Victora Kamhi, pasaron su luna de miel en 1933. Dividida en tres partes (Allegro con spirito, Adagio y Allegro gentile), el Concierto de Aranjuez es reconocido especialmente por la melancólica melodía de su segundo tiempo, un movimiento instrospectivo e intimista, protagonizado por el diálogo entre la guitarra y el corno inglés, que se va cargando de tensión hasta resolverse en un arpegiado sosegado del solista, una demostración absoluta de las posibilidades que tiene la guitarra como instrumento de concierto, y de que no sólo es posible componer una pieza en la que no se vea ofuscada por la intensidad de la orquesta, sino que la combinación dé lugar a una música inconteniblemente hermosa y conmovedora.

El programa culmina con una de las grandes obras sinfónicas del impresionismo musical: La mer, o en su título original traducido al español, El mar, tres bocetos sinfónicos para orquesta, una de las obras maestras del compositor francés Claude Debussy (1862-1918), compuesta en 1905 y que, aunque no fue muy bien recibida en su estreno, no tardó mucho en convertirse en una de las obras más reconocidas de comienzos del siglo XX.

Basada en las impresiones del mar en movimiento, la obra está influida también por el fuerte orientalismo decimonónico que había marcado a los artistas, sobre todo, en Francia, hasta el punto de que en su primera edición reproducía la estampa tradicional japonesa más famosa de todos los tiempos, la conocida como La gran ola de Kanagawa (1830), del luego legendario grabador Hatsushika Kokusai, el más célebre especialista del género del “ukiyo-e” (“pinturas del mundo flotante”), xilografías sobre temas paisajísticos o costumbristas del Japón de finales del período Edo (1603-1868).

La obra, semejante a un poema sinfónico, se divide en tres partes: Del alba hasta el mediodía en el mar – Très lent, Juego de olas – Allegro y Diálogo del viento y del mar – Animé et tumultueux, y combina la intensidad sugestiva de su uso de la orquesta con momentos de delicada sutileza y coloridas armonías evocadoras en su pintura musical del mar en movimiento bajo una luz cambiante y en la constante actividad de un paisaje en interminable transformación.