Ya se pueden solicitar las ayudas de la Xunta para la modernización de equipamientos portuarios

Esta convocatoria de la Consellería do Mar cuenta con un presupuesto de 10 M€ la repartir entre las anualidades 2026 y 2027.

La delegada territorial de la Xunta en Ferrol, Martina Aneiros, visitó este pasado viernes las inversiones ejecutadas por la Cofradía de Pescadores de Ferrol, uno de los proyectos beneficiarios de los apoyos de la Consellería do Mar para la modernización y mejora de los equipos y de las infraestructuras de los puertos pesqueros en la anterior convocatoria.

La responsable autonómica puso en valor el impacto positivo que estas acciones tienen y animó a los agentes beneficiarios la concurrir a la nueva convocatoria que está abierta hasta el próximo 2 de marzo, cofinanciada por el Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y de Acuicultura (Fempa). Tal y como pudo comprobar la delegada, la ayuda fue destinada a la adquisición la adquisición de un puesto de pesaje y una fábrica de hielo, así como a la realización de diversas obras en la lonja como cambio de puertas de acceso, tener o actuaciones en los vestuarios. Todas estas obras fueron acometidas con una aportación de más de 304.000 euros.

Durante la visita, en la que estuvo acompañada de miembros de la directiva del pósito ferrolán, Aneiros recordó que la convocatoria está destinada a cofradías de pescadores, agrupaciones del sector pesquero, organizaciones de productores, cooperativas, asociaciones profesionales de personas pescadoras, mariscadoras y rederas, y cuenta con un presupuesto de 10 M€ la repartir entre las anualidades 2026 y 2027 para la modernización de equipamientos e infraestructuras de los puertos pesqueros, lugares de desembarque, rulas y fondeaderos.

Asimismo destacó que el objetivo con el que trabaja la Xunta es el de “fomentar un sistema portuario pesquero más eficiente, tecnológicamente avanzado, energéticamente sostenible, seguro y resiliente frente al cambio climático así como integrador desde el punto de vista social”.

Los proyectos subvencionados estarán dirigidos a la transición renovable, protección del medio ambiente y reducción de la huella de carbono; a la mejora de la seguridad y de las condiciones de trabajo de las personas trabajadoras; y a garantizar la calidad y control de la rastreabilidad de los productos del mar.

En la convocatoria anterior, la Xunta apoyó con cargo a estas ayudas a las cofradías de Ferrol, Pontedeume, Barallobre y Cedeira con una aportación total de 775.330 euros, apostando con esta y otras convocatorias por el futuro de las comunidades marineras.