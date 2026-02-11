La Guardia Civil detuvo en Cariño al autor de múltiples daños y amenazas

Compartir Facebook

Efectivos de la Guardia Civil de Ortigueira han procedido a la detención de un varón, vecino de Cariño, como presunto autor de varios delitos contra el patrimonio y contra las personas. La investigación se inició tras detectar la aparición de pintadas vandálicas y actos de hostigamiento que habían generado alarma social en el municipio.

Las actuaciones comenzaron a raíz de los hechos ocurridos durante la madrugada del pasado 13 de enero, aproximadamente a las 03:00 horas. Se detectaron múltiples pintadas realizadas con aerosol negro en puntos

estratégicos de la localidad, cuyas inscripciones contenían alusiones directas a terceras personas y mensajes de naturaleza intimidatoria.

El autor de los hechos, seleccionó tanto edificios públicos como propiedades privadas. Entre los inmuebles afectados destacan las fachadas de un centro sanitario y de una dependencia oficial de gestión marítima. Asimismo, se localizaron pintadas en una vivienda particular y en un antiguo establecimiento de ocio.

Además de los daños materiales, las víctimas denunciaron un hostigamiento continuado, incluyendo grabaciones y amenazas personales, lo que motivó la solicitud de órdenes de protección ante el temor fundado por su integridad física.

Al detenido, quien ya contaba con antecedentes por hechos de idéntica naturaleza, se le imputan presuntos delitos de daños, desórdenes públicos y amenazas. Las diligencias instruidas han sido puestas a disposición del Tribunal de Instancia de Ortigueira.