Falleció el párroco de Cariño, Francisco Gómez García. El concello decretó 3 días de luto oficial

A los 83 años de edad ha fallecido en Ferrol en la mañana de este viernes, 30 de enero de 2026, el sacerdote diocesano Francisco Gómez García, nacido en Viveiro el 8 de octubre de 1942 y ordenado en Mondoñedo el 6 de octubre de 1968. Actualmente era párroco de Cariño (San Bartolomeu), Mera (Santiago), Mera (Santa María) y Veiga (San Adrao).
Últimamente se encontraba mal por lo que tuvo que ser ingresado en un centro hospitalario ferrolano.
Cariño se siente un poco más huérfano ante el fallecimiento de Don Paco. Tras 45 años caminando a su lado, los ha dejado un hombre bueno, un sacerdote que supo ser amigo, confidente y apoyo en los momentos más difíciles.
Recordaremos su entrega desinteresada, su sencillez y esa capacidad única de estar presente en cada alegría y cada pena de las familias. Se va un pedazo de la historia local, pero se queda su ejemplo de servicio a los demás.
Partió al encuentro del Padre dejando tras de sí un legado de humildad, fe inquebrantable y una puerta siempre abierta para quien necesitara consuelo. Su huella quedará grabada para siempre en el corazón de este pueblo que tanto amó y que hoy lo despide con la gratitud de haber compartido su camino.
Que el mar de Cariño, que tanto contempló, le brinde el descanso eterno.
El concello de Cariño ha decretado tres días de luto oficial, ondeando las banderas a media asta en la casa del concello.Con este motivo se ha suspendido la tradicional romería de San Xiao, que se celebraría este sábado.
El funeral por el eterno descanso de su alma tendrá lugar este sábado, día 31, 31 a las 16:00 horas en la iglesia parroquial de Cariño y será presidido el obispo diocesano, Fernando García Cadiñanos, seguidamente los restos mortales serán enterrados en el cementerio parroquial
La sala mortuoria está ubicada en la iglesia de Cariño, con apertura en la tarde de hoy viernes a las 16:30 horas, con el rezo del rosario a las 19:00 y a las 21:00 horas.
Desde Galicia Ártabra enviamos nuestro más sincero pésame a su familia, amigos, comunidad parroquial y diócesis.
“Bien, siervo bueno y fiel; en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré; entra en el gozo de tu señor.” (Mateo 25:21)
PESAR DO CONCELLO
Hoxe Cariño amence cunha triste noticia; é un día de fonda tristura para o noso pobo. Déixanos Don Paco, quen, despois de 45 anos cunha vida dedicada por e para Cariño, foi moito máis ca o noso párroco: un veciño querido, un conselleiro nos momentos difíciles e unha presenza constante na vida das nosas familias.
Don Paco soubo gañarse o respecto e o cariño de todas e todos, a través da súa sinxeleza e da súa permanente disposición a axudar a quen o necesitase.
A súa perda deixa un fondo baleiro nas nosas rúas e na nosa historia local.
Como mostra dese agradecemento infinito e do respecto que Cariño lle profesa, desde este Concello decretáronse tres días de loito oficial. As bandeiras do noso concello ondearán a media asta, simbolizando o dó que hoxe se sente en cada fogar.