Rambalaya tendrá su única actuación en Galicia este sábado en el teatro Jofre

12 febrero, 2026 Dejar un comentario 88 Vistas

Rambalaya | Cedida

La mejor banda de soul de España, Rambalaya, ha escogido el teatro Jofre como el lugar para realizar su única actuación en Galicia de la presentación de su tercer elepé, dentro del disco ‘Plays for the brokenheard’ este sábado 14 de febrero, a las 20:30 horas, con unas entradas con un precio desde 9 euros en la taquilla del recinto, como también en la web de Ataquilla.

Antón Jarl es el batería, ideólogo y compositor de muchas de las canciones de Rambalaya, que cuenta con el portentoso vocalista Jonathan Herrero, Matías Míguez como bajista y autor, Héctor Martín como guitarrista y autor, Pol Prats como saxofonista, Álex López como trompetista y Alberto Burguez como teclista.

Su repertorio mezcla estilos clásicos y contemporáneos, combinando baladas y temas de gran emoción de carácter rockero, con una visión que se acerca mucho a un mundo perdido e innegablemente mágico.

Lea también

A Alianza Aresana acolle un encontro de narradoras galegas para afondar na novela romántica

Abril Camino —Premio Xerais 2025—, Mav Alonso —Premio Círculo Rojo á mellor Novela Romántica 2024— …

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *