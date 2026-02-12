Rambalaya tendrá su única actuación en Galicia este sábado en el teatro Jofre

Compartir Facebook

La mejor banda de soul de España, Rambalaya, ha escogido el teatro Jofre como el lugar para realizar su única actuación en Galicia de la presentación de su tercer elepé, dentro del disco ‘Plays for the brokenheard’ este sábado 14 de febrero, a las 20:30 horas, con unas entradas con un precio desde 9 euros en la taquilla del recinto, como también en la web de Ataquilla.

Antón Jarl es el batería, ideólogo y compositor de muchas de las canciones de Rambalaya, que cuenta con el portentoso vocalista Jonathan Herrero, Matías Míguez como bajista y autor, Héctor Martín como guitarrista y autor, Pol Prats como saxofonista, Álex López como trompetista y Alberto Burguez como teclista.

Su repertorio mezcla estilos clásicos y contemporáneos, combinando baladas y temas de gran emoción de carácter rockero, con una visión que se acerca mucho a un mundo perdido e innegablemente mágico.