En la tarde de este viernes, atractivo concierto de órgano en la concatedral de San Julián

La Asociación de Amigos del Órgano de San Julián continúa dando pasos firmes en su labor de recuperación y promoción del patrimonio musical de la concatedral ferrolana. El pasado 29 de enero se celebró la inauguración y bendición de un nuevo órgano histórico, cedido temporalmente por el organero neerlandés Fokke-Rienke Feenstra, quien será también el encargado de instalar el futuro gran órgano del templo.

Y ya con un nuevo órgano, aunque no será el definitivo, como parte de las actividades de divulgación, a las ocho de la tarde de este viernes, día 13 , el organista titular de las catedrales de León y Mondoñedo-Ferrol, el mugardés Carlos Fernández Bollo, ofrecerá un concierto con el objetivo de dar a conocer las posibilidades musicales del nuevo instrumento y a la vez para difundir el apoyo que se necesita para dotar de un nuevo órgano a San Julián.

Al acto asistirán el obispo diocesano, Fernando García Cadiñanos y el edil de cultura, José A. Ponte Far.

Programa del concierto

El programa previsto comprende : «Praeludium in g.Bux WV 149″ de Dietrich Buxtehude (1637-1707); Variaciones sobre «Mein Junges Leben hat ein End» de Jan Pieterszoon Sweelinck (1562-1621); «Andante para órgano mecánico» de Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791); «Preludio en sol mayor, op. 37 nº 2» de Felix Mendelssohn – Bartholdy (1809-1847); «Allegro Vivace , de la Sinfonía nº 1, op 14″ de Louis Vierne (1870-1937); y «Toccata y fuga en re menor, BWV 565″ de Johann Sebastián Bach (1685-1750).

Carlos Fernández Bollo

Carlos Julián Fernández Bollo, de 25 años, es natural de Mugardos. Formado en piano desde la infancia y con una sólida trayectoria en órgano, estudió el Grado Profesional de Piano en Ferrol. Ha completado estudios de Máster en el Conservatorio Prins Claus de Groningen, Países Bajos, donde se graduó en junio de 2022 en Órgano y Piano.

Ha sido reconocido con premios nacionales como el Primer Premio y el galardón “Montserrat Torrent” en el Concurso Nacional de Órgano Francisco Salinas de Burgos en 2023. Además, compagina su labor litúrgica en diversos templos con una activa agenda de conciertos en España y Europa. Es organista titular de las catedrales de Mondoñedo-Ferrol y de León.