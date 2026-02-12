Falleció en Vigo el escritor y académico Xesús Alonso Montero

Compartir Facebook

Twitter

LinkedIn

El escritor, filólogo, docente y académico Xesús Alonso Montero ha fallecido este jueves en Vigo, su ciudad natal, a los 97 años de edad. Figura central en la cultura y la literatura gallega, fue miembro numerario de la Real Academia Galega desde 1993 y presidió, además, la entidad entre los años 2013 y 2017.

Titulado en 1953 por la Universidad Central de Madrid, se doctoró por la Universidad de Salamanca con la tesis ‘Lengua y estilo de Curros Enríquez en su poesía gallega‘ , dirigida por José Luis Pensado. Ejerció la docencia en

la enseñanza media y universitaria y, en el año 1991, ganó la cátedra de Literatura gallega en la Universidad de Santiago de Compostela.

Como investigador, fue un pionero en el ámbito de la sociolingüística aplicada al caso gallego. Además, su compromiso cívico y político en las filas del PCE desde 1962 le costaría diversos episodios de represión durante la dictadura y determinaría la elección de alguna de sus áreas de estudio predilectas, como las letras gallegas y españolas durante la II República, la guerra civil, el franquismo y el exilio.

Alonso Montero ejerció, además, como biógrafo, investigando la vida y la obra de numerosos autores como Luis Seoane, Lorenzo Varela, Curros Enríquez, Castelao, Celso Emilio Ferreiro, Neira Vilas, Leiras Pulpeiro, Luis Pimentel, Ben-Cho-Shey, Otero Pedrayo, Ánxel Fole, Ramón Piñeiro o Rosalía de Castro.

Alonso Montero le prestó a lo largo de su carrera una especial atención a la obra de poetas alófonos en lengua gallega de distintas generaciones, como María Victoria Moreno o Federico García Lorca, y llevó a cabo también

trabajos sobre escritores de lengua castellana, catalana y portuguesa. La poesía popular de tradición oral fue otro de sus campos de estudio, entre ella, la poesía medieval y de los siglos oscuros.

Además de como analista, cultivó las letras como ensayista, narrador, poeta y dramaturgo, así como el escrito periodístico, y fue cabeza visible de las letras gallegas en el periodo 2013-2017 como presidente de la RAG.