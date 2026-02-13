Domingo de partido ante un rival directo para O Parrulo Ferrol en la vuelta de la liga, el Industrias anta Coloma

Este domingo, a las 13:00 horas, regresa la Primera División para O Parrulo Ferrol tras el parón por la Eurocopa y lo hará recibiendo al Industrias Santa Coloma, en la 18ª jornada, que se disputará en el Pabellón de A Malata.

Este viernes se realizaba la habitual rueda de prensa previa, con la comparecencia de los dos jugadores que disputaron la máxima cita continental, el campeón de Europa, Novoa y el medallista de bronce, Niko Vukmir, además del entrenador Gerard Casas, ofrecida por Housefulness, patrocinador de O Parrulo Ferrol y su Escuela de Fútbol Sala.

Mejor imposible en la Eurocopa

Hablar de la Eurocopa era obligado tras los grandes resultados obtenidos por los jugadores internacionales de O Parrulo Ferrol. El entrenador Gerard Casas reconocía estar “muy orgulloso por la parte que nos toca” y estas convocatorias con las selecciones “quiere decir que algo va bien como equipo” y estaban “muy contentos por ellos.”

Para Novoa el título europeo era una “enorme recompensa” por el trabajo realizado, el cual no sería posible “sin los compañeros”, culminando el “sueño de cualquier niño pequeño y es algo que todo el mundo quiere conseguir.”

El internacional español había sido descartado tras las sesiones de entrenamiento celebradas en Madrid “y ya me había vuelto a Benavente para estar con mis padres”. El día anterior a que la selección marchase a Eslovenia “me llamó el seleccionador Jesús Velasco para decirme que estuviera alerta, ya que había un compañero tocado” y, el día siguiente “me volvió a llamar para decirme que fuera a Madrid que entraba yo en la lista.”

Tanto en la concentración, como en los días en Eslovenia “estuve en una burbuja”, en una experiencia “inolvidable y que disfruté como nunca lo había hecho”, reconociendo que hace un año “nadie se creería todo esto que está pasando”, con unos compañeros parrulos que “están orgullosos y muy contentos.”

Por su parte, Niko Vukmir también estaba muy contento “por conseguir algo muy grande” con la medalla de bronce con Croacia, siendo el mayor éxito de su combinado nacional de fútbol sala hasta la fecha.

A pesar del cansancio de estas semanas agotadoras, el internacional croata afirmaba que estaba “bien” a nivel físico tras llegar el miércoles a Ferrol y ya se encuentra en plenas condiciones para el partido de este domingo.

El domingo a por todas en la vuelta liguera

Ya con la mente puesta en el partido de este domingo, Novoa afirmaba que estaban “enfocados en el trabajo con el equipo, para cumplir con el objetivo marcado a principio de temporada”.

Por su parte, el entrenador Gerard Casas, afirmaba que todo el equipo “está sano y bien” y estas semanas de parón en la competición han servido para “dar un paso adelante.”

A nivel competición, Niko Vukmir y Novoa “jugaron seis partidos”, mientras que el resto del equipo no pudo jugar, tras la cancelación del partido amistoso previsto el sábado pasado ante el SC Braga, pero esto no impide que estén “con ganas para el partido de este domingo.”

Se verán las caras ante un Industrias Santa Coloma que es “un rival directo” en la clasificación general “y que espera sobre la pista conseguir lo mismo que nosotros”, por lo que esperaba un duelo “igualado, en el que los dos equipos tenemos necesidad de puntuar”, contando con el apoyo decisivo de la afición en A Malata.