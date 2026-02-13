La tercera victoria consecutiva, objetivo del Baxi Ferrol este sábado ante Spar Gran Canaria

Compartir Facebook

Twitter

LinkedIn

Adán Puentes (X: @adanpuentes | IG: @adanpuentes89)

Empieza el tramo decisivo de la temporada para el Baxi Ferrol y lo hará ante un rival en estado de urgencia, el Spar Gran Canaria, en la 21ª jornada de la Liga Femenina Endesa en un partido que se disputará este sábado, a las 19:00 horas, en el Pabellón de A Malata.

Este es un duelo “muy importante” para las ferrolanas, tal y como reconocía en la víspera del partido en rueda de prensa su entrenador, Lino López, tras conseguir la victoria en sus dos últimos partidos ante Juventut y Lointek Gernika Bizkaia “y encadenar tres seguidas sería algo muy bueno”, en un paso “importante” para acercarse a la permanencia en la máxima categoría.

La situación de las canarias “no es buena”, al cerrar ahora mismo la clasificación general, en puesto de descenso, aunque esto no era motivo para confiarse para el Baxi Ferrol, recordando lo sucedido en la primera vuelta “en el que íbamos ganando de más de 20 puntos, nos dieron la vuelta y se llevaron la victoria”, destacando sobre la pista el juego de Merceron, una de las máximas anotadoras de la liga.

El Spar Gran Canaria llega herido a este partido tras caer en la última jornada ante su rival más directo por la permanencia, el Kutxabank Araski, por lo que afrontarán en esta recta final de la competición “todos sus partidos como si fueran finales y tienen que quemar todas sus balas”, por lo que espera que vengan a Ferrol “con el cuchillo entre los dientes y darlo todo.”

Poder entrenar semanas completas, sin partido intersemanal en estos momentos está beneficiando al equipo “al permitirte crecer más y mejor”, como también “recuperando a jugadoras con molestias y hacer sesiones muy buenas”, algo que se está notando a nivel de rotaciones en los partidos, con jugadoras con más carga de minutos y otras con bastante menos o incluso sin jugar. Todo esto dependerá “del plan de partido, como estemos jugando y la decisión al final es mía”, por lo que la distribución de los minutos “dependerá de las necesidades del partido.”

El entrenador reconocía que no pensaba en el calendario y en el número de partidos necesarios para garantizar la permanencia “y solo lo hago en el día a día”, en una competición “tan igualada”, por lo que se quiere concentrar “en lo que puedo controlar” y conseguir la 11ª victoria “sería muy importante para el equipo.”

Lino López también quería hacer referencia al mercado de jugadoras, el cual se cierra el día 27 de este mes, afirmando que para el Baxi Ferrol “no es fácil por el presupuesto y por las jugadoras disponibles” en estos momentos, afirmando que no iba “a fichar por fichar para tener diez jugadoras y traer a alguien que no vaya a ayudar al equipo, no vamos a malgastar el dinero”, por lo que las actuales nueve jugadoras disponibles han tenido que dar un paso adelante tras la lesión de larga duración de Karolina Sotolova.