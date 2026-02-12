Sigue sin localizarse el pesquero «Itoitz». El remolcador «Alonso de Chaves» no logró encontrarlo

Compartir Facebook

Salvamento Marítimo ha registrado la pérdida de la señal del sistema de identificación automática (AIS) del pesquero ‘Itoitz’ , que permanecía a la deriva frente a la costa de Ribadeo después de escorarse el lunes en la

zona de la costa de Ortegal, y trata ahora de verificar si la embarcación se ha hundido al noroeste del Cabo Peñas.

Según han confirmado a Galicia Ártabra fuentes de Salvamento, la pérdida de señal se produjo durante la noche de este miércoles, día 11, y la posición «más probable» del pesquero, del que fueron rescatados el lunes sus siete tripulantes, es que se sitúa «aproximadamente a 65 millas al noroeste del Cabo Peñas».

Además, estas mismas fuentes han señalado que durante la noche se registró la activación de la señal de la radiobaliza del buque La zona presenta olas de hasta nueve metros, con alerta naranja en el mar, lo que

impidió la intervención del buque de Salvamento «Alonso de Chaves«, que estuvo buscando por la posible zona en donde pudiera estar el pesquero y al que se le dió orden de regresar a su base en Gijón

Además, el departamento de seguridad marítima prevé enviar medios aéreos, o un helicóptero o un avión, de reconocimiento cuando las condiciones meteorológicas lo permitan para tratar de verificar si el ‘Itoitz’ se ha hundido.

Este pasado miércoles, como ya informó Galicia Ártabra, el buque Salvamar María Pita, con base en A Coruña, logró amarrar el pesquero, pero las condiciones meteorológicas adversas hicieron que se soltase del remolque para tratar de llevarlo al puerto de Celeiro.

RESCATE

El incidente se produjo sobre las 10.50 horas de este lunes cuando el Centro de Salvamento Marítimo de A Coruña recibió una llamada a través del canal 16 de VHF del pesquero «Abra de Muxía».

En la comunicación, el pesquero detalló que acababa de rescatar a los siete tripulantes del Itoitz, que se encontraba muy escorado a unas 30 millas del cabo Ortegal.

Fue el propio patrón del pesquero «Itoitz» el que ordenó la evacuación de la tripulación a una balsa salvavidas ante la situación del buque, que permanecía sin tripulación y a la deriva.

El helicóptero Helimer 402 de Salvamento Marítimo realizó la evacuación de los siete tripulantes y los trasladó al aeropuerto de A Coruña-Alvedro. El pesquero aunque con nombre vasco pertenece al alcalde de Muxía, en donde tiene su base, y sus tripulantes son vecinos de la zona