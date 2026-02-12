Narón convértese no corazón do fútbol base galego co Campionato de Seleccións comarcais

As instalacións municipais de Río Seco, Narón, serán este martes de Entroido o punto de encontro das mellores seleccións comarcais sub-12 e sub-13 masculinas, nunha xornada que reunirá en Narón a máis de 300 promesas do fútbol galego e centos de familiares e afeccionados nas bancadas.

O evento, que se desenvolverá en horario de 10:00 a 21:00 horas, foi presentado no Concello de Narón coa presenza do presidente da Real Federación Galega de Fútbol, Pablo Prieto; o delegado comarcal da federación, Abraham Yáñez; a delegada territorial da Xunta en Ferrol, Martina Aneiros; o concelleiro de Deportes de Narón, Ibán Santalla; e o presidente do club Narón O Freixo, Rafael Pazos.

A xornada en Narón forma parte da denominada “gran festa do fútbol base galego”, que este ano se divide en dúas sedes: Mos acollerá o sábado 14 de febreiro as competicións femininas (sub-12 e sub-13), mentres que Narón será escenario das categorías masculinas o martes 17. En total, arredor de 600 deportistas —300 nenas en Mos e 300 nenos en Narón— participarán nesta cita deportiva.

Novo formato de competición

O Campionato Galego de Seleccións Comarcais estrea este ano novo formato, deseñado para reforzar tanto a excelencia deportiva como o carácter lúdico da xornada. A competición estrutúrase nunha única fase, dedicando un día completo ao fútbol feminino e outro ao masculino.

En cada categoría participarán oito seleccións comarcais (A Coruña, Ferrol, Santiago, A Costa, Lugo, Ourense, Pontevedra e Vigo), divididas en dous grupos de catro equipos. Tras a disputa dunha liguiña, as primeiras clasificadas de cada grupo xogarán a gran final para proclamarse campioas galegas.

O concelleiro de Deportes, Ibán Santalla, destacou que Narón “está aberto a este tipo de actividades e eventos”, subliñando a importancia de dar visibilidade ao deporte base e cualificando a xornada como “un día especial para toda a comarca e para os rapaces de Narón”. Santalla agradeceu á federación que conte co municipio para organizar citas desta relevancia e puxo en valor o traballo do club Narón O Freixo e da delegación comarcal para garantir o correcto desenvolvemento do campionato.

O presidente da RFGF, Pablo Prieto, afirmou que Narón será “o epicentro do fútbol base de Galicia” durante esa xornada festiva, e salientou non só a dimensión deportiva, senón tamén o impacto que o evento terá na hostalaría e no comercio local, ao desprazárense xogadores acompañados das súas familias. Prieto agradeceu a colaboración do Concello, da Xunta e do club anfitrión, facendo fincapé na complexidade organizativa que supón coordinar a 300 deportistas e os seus acompañantes.

Pola súa banda, Martina Aneiros, en representación da Xunta, incidiu no compromiso do Goberno galego co deporte base e lembrou programas como Xogade, no que —segundo indicou— participa preto do 66% do alumnado galego de entre 6 e 16 anos. A delegada territorial sinalou que campionatos como este contribúen á promoción da saúde física e mental da mocidade e desexou sorte ás seleccións que aspiren a competir a nivel estatal.

Desde a organización prevese unha elevada asistencia de público ao longo de toda a xornada, con presenza de pais, nais e afeccionados que encherán as bancadas de Río Seco nun día marcado polo ambiente festivo do Entroido e polo protagonismo do fútbol base galego.

