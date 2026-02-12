Agenda del viernes, día 13, en la zona norte

Compartir Facebook

LA FRASE DEL DÍA.-» Cuando los políticos niegan algo ferozmente, hay muchas posibilidades de que suceda»-Semir Zeki ( catedrático de Neuroestética de la University College de Londres)

.–Día Mundial de la Radio.

–Día de los solteros.

La Iglesia Católica celebra la festividad de Santos Benigno, Lucinio, Esteban, Gilberto, Agabo, Julián y Poliuto.

HORÓSCOPO

–Todos los que han nacido el día 13 de febrero tienen el signo del zodiaco Acuario.

TIEMPO PREVISTO PARA ESTE VIERNES

Luna, cuarto menguante.

Para este viernes 13 de febrero en Ferrol, se espera un día marcado por la inestabilidad típica del invierno oceánico.

Predominarán los cielos cubiertos con lluvias frecuentes en forma de chubascos durante gran parte de la jornada. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 75% durante el día.

Ambiente fresco y húmedo. Las máximas rondarán los 11°C, mientras que las mínimas bajarán hasta los 9°C por la noche.

Soplará viento de componente noroeste con una velocidad media de unos 30 km/h. aunque podrían registrarse rachas superiores en zonas expuestas de la costa.

Humedad: Será muy elevada, situándose en torno al 86%, lo que aumentará la sensación de frío.

Orto, a las 8,35 h. Ocaso a las 18,58 horas

TELÉFONO RECOGIDA DE MUEBLES Y ENSERES DOMÉSTICOS

Urbaser, de lunes a viernes, llamadas , de 8,30 a 14,30, al 981 326 900

TAL DÍA COMO HOY

(1818)-Nació en Celeiro, Vicente Manuel Cociña Vizoso, ( f.en Córdoba el 29 de abril de 1854). Fue un político y periodista gallego.

(1874)-Nació en Viveiro Juan Pla Zubiri, (f.en Manresa en febrero de 1936). Fue un registrador y escritor gallego. Colaboró en Heraldo de Vivero y El Vivariense y publicó poemas en Eco de Galicia, Galicia Moderna y Vida Gallega.

EN EL CONCELLO DE FERROL

–A las 9.30 horas, pleno extraordinario. Despedida de la edil socialista Eva Martínez

10.00h.- Comisión informativa de Cultura, Deportes, Festas, Novas Tecnoloxías e Marca Ferrol.

10.30h.- O alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela, e o concelleiro de Servizos e Obras, José Tomé, reúnense coa AVV Santa Mariña dentro do programa do plan de barrios. Local AVV Santa Mariña.

12.00h.- O alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela, e o concelleiro de Servizos e Obras, José Tomé, reúnense coa AVV San Xoán dentro do programa do plan de barrios. Local AVV San Xoán.

13.30h.- O alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela, recibe á Asociación Asturiana Ferrolterra Peña Les Fabes. Alcaldía.

20.00h.- O concelleiro de Cultura, José Antonio Ponte Far, asiste ao concerto benéfico da asociación Amigos del Órgano de San Julián de Ferrol. Concatedral de San Xiao.

LA XUNTA EN LA ZONA NORTE

En Cerdido

–A las 13,00 horas la delegada territorial da Xunta en Ferrol, Martina Aneiros, hará una visita con motivo de las ayudas del Fondo de Compensación Ambiental. En la Casa del Concello.

EN LO CULTURAL

En Ferrol

–A las 20.30 horas en el teatro Jofre espectáculo de teatro-ópera «Diva», una obra de Albert Boadella

DEPORTES

En Ferrol

–A las 11.30 horas en la sala de prensa de A Malata, rueda de prensa del entrenador del Baxi, Lino López.

–A las 13.00 horas, rueda de prensa del entrenador del Racing de Ferrol,Guillermo Fernández Romo, previa al encuentro en Tenerife.

INFO DIOCESANA

En Ferrol

-A las 20.00 horas concierto benéfico en favor del órgano de la concatedral de San Julián Ferrol a cargo del organista de las catedrales de León y Mondoñedo-Ferrol, el mugardés Carlos J. Fernández Bollo. Contará con la presencia del obispo diocesano. Organiza la Asociación de Amigos del Órgano de San Julián.

EXPOSICIONES

–En la sala Carlos III de Exponav exposición “Galicia, una escuela”, un homenaje a todo el personal docente y al estudiantado que, desde su nacimiento, formó parte de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura (ETSAC) de la Universidade da Coruña (UDC). Se podrá visitar, de manera totalmente gratuita, hasta el próximo 22 de febrero, de martes a viernes, de 10:00 a 15:00 horas y de 16:00 a 19:00 horas, los sábados, de 10:00 a 19:00 horas, y los domingos, de 10:30 a 14:30 horas.

–En el Museo Naval (Herrerías) de Ferrol muestra colectiva de diferentes autores compuesta por un total de 28 cuadros de gran calidad artística, todos ellos pinturas de técnica óleo sobre lienzo y de temática marítima.

La Exposición titulada «Marinas», corresponde a la valiosa Colección Pictórica particular del empresario gallego natural de Marín y residente en Laxe (Costa da Morte) José Manuel Pato González, delegado en Galicia de la Real Liga Naval Española. Incluye pinturas de autores muy prestigiosos como entre otros José Manuel Fonfría, Rosa Pereda, Espino, Roberto Bertaggia, Cortés o el noruego Amaldus Nielsen.

La muestra está abierta hasta el próximo 12 de abril, en los horarios habituales, de martes a viernes, de 9.30 a 13.30h; sábados, domingos y festivos, de 10.30 a 13.30h.

–En el Centro Cultural «Torrente Ballester» exposición colectiva de fotografía «Silencio» del Grupo Bazán La muestra reúne 27 fotografías de 11 autores: Alejandro Martínez, Ángel Casas, Carlos Cruz, Chus Villamar, Eva Vázquez, Fer Cendán, Fran Suárez, Miguel Llano, Mónica Lorenzo, Pablo Mauriz y Ricardo Salgado. Puede visitarse, de martes a sábado, de 11:00 a 14:00 horas y de 17:00 a 21:00 horas, y los domingos, de 11:00 a 14:00 horas.

–La Sala de Exposiciones del Centro Cultural Universitario del Campus Industrial de Ferrol acoge la muestra “Las primeras profesoras de la UCM”, una propuesta divulgativa que quiere recordar a las primeras mujeres en incorporarse a la carrera docente e investigadora en la que es la universidad pública más antigua de Madrid. La exposición se compone de 47 paneles y podrá visitarse, de manera totalmente gratuita, hasta el 20 de febrero (de lunes a viernes, de 10:00 a 20:00 horas).

-La Casa de la Cultura de Valdoviño acoge la exposición del XIX Premio Internacional Jesús Núñez de Arte Gráfico 2024. Con entrada libre, podrá visitarse hasta el 20 de febrero de lunes a viernes de 10:00 a 14:00 horas. La muestra está conformada por una selección de los trabajos presentados al concurso que promueve la Diputación de A Coruña en reconocimiento a la amplia trayectoria del artista Jesús Núñez. Entre otros, la serigrafía «A la deriva II», del compostelano José Andrés Santiago, ganadora de la XIX edición, así como «Nómadas en el país de las tentaciones», de Manuel Moreno, y «S/T (at lunchtime)» de Claudia Regueiro Puigdevall, a las que el jurado concedió dos accésits.

–La Casa da Cultura de Fene acoge “10 de marzo de 72, a mirada artística de Xaime Quessada” una exposición promovida por los ayuntamientos de Fene, Ferrol y Narón con la colaboración de la AC Fuco Buxán y la Fundación Xaime Quessada. Podrá visitarse hasta el próximo 30 de marzo. Horario: de lunes a viernes, de 10.00 a 13.00 y de 16.00 a 21.00 horas, y los sábados, de 10.00 a 13.00 horas. Los colegios o asociaciones interesados, podrán solicitar una visita guiada enviando un correo electrónico a cultura.deportes@fene.gal.