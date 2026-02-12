Rosa Martínez agradece su trabajo a los seis enfermeros residentes que han trabajado en los servicios sociales municipales

El Concello de Ferrol pudo contar desde el pasado mes de noviembre con el trabajo de seis residentes de enfermería del Área Sanitaria de Ferrol, haciendo una rotación en los servicios sociales municipales, gracias a un convenio entre ambas entidades.

Este jueves la concejala de Política Social e Inclusión, Rosa Martínez Beceiro, les quiso agradecer su trabajo, en un acto celebrado en la AVV de Ferrol Vello, con la presencia del directo de Atención Hospitalaria, José Lorenzo Muñoz y la directora de Enfermería del Área Sanitaria de Ferrol, Isabel Turnes.

Esto ha servido para construir “unha ponte real entre o sistema sanitario e os servizos sociais municipais” y contribuyendo a “dar respostas integrais ás necesidades dos ferroláns que o precisaron.”

Uno de los principales trabajos que han realizado los enfermeros durante esta rotación, en colaboración con la AVV de Ferrol Vello, fue elaborar un mapa vivo de todos los servicios que están disponibles en el barrio y que próximamente se podrá consultar en la web del Concello.