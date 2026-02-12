Eva Martínez, de edil socialista en Ferrol a jefa de gabinete de la Secretaría de Estado de Migraciones

La ferrolana Eva Martínez Montero que recientemente presentó su dimisiòn como edil del grupo municipal socialista en el concello de Ferrol tendrá la ocasión de despedirse de sus compañeros de corporación en el transcurso de un pleno extraordinario convocado para las 9.30 horas de este viernes.

Hasta el momento de su dimisiòn compatibilizaba su responsabilidad municipal en Ferrol y en Madrid la de asesora de comunicación en el gabinete de la Secretaría de Estado de Migraciones, dirigida por la gallega Pilar Cancela.

Aunque tras conocerse la noticia de la presentación de dimisiòn Eva Martínez se mantuvo muy discreta en torno a la posibilidad de ocupar un nuevo puesto en la Secretaría de Estado de Migraciones y sólo señaló que el cese en Ferrol era por motivos laborales, el cargo que desempeñará en breves días será el de jefa de gabinete en dicha Secretaría.