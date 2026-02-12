El Baxi Ferrol pone a la venta piruletas para financiar el viaje a la Minicopa LF Endesa de sus infantiles

El equipo infantil del Baxi Ferrol disputará la Minicopa LF Endesa en Tarragona, en un desplazamiento “caro y largo”, tal y como reconocía este jueves en rueda de prensa su presidente Santi Rey, que a la entidad le supone unos 10.000 euros, haciendo varias iniciativas para recaudar fondos.

Una de estas iniciativas ha sido presentada este jueves, unas piruletas coleccionables de las jugadoras que tienen licencia del primer equipo, incluida Silvia Millán y las junior Elena Baldonedo e Irene Somorrostro.

Los tres primeros que consigan completar las imágenes de las trece jugadoras se llevarán un cheque de 50 euros en merchandising del club y una camiseta firmada por las jugadoras. Los siete siguientes llevarán solo el cheque de 50 euros en merchandising y del 11º al 20º se llevarán un cheque de 30 euros en merchandising. Una vez tengan la constancia de estos veinte primeros afortunados, el club lo comunicará en sus canales oficiales y realizarán un acto con todos ellos.

Esta es una iniciativa “que nadie ha realizado aquí y se está haciendo en otros lados, nos ha parecido interesante”, realizando 13.000 piruletas, con 1.000 de cada jugadora, que ayudarán a venderlas los 300 niños y niñas del club, como también varias empresas colaboradoras de la entidad ferrolana, además las propias jugadoras del equipo infantil las venderán este sábado en el partido del primer equipo del Baxi Ferrol ante Spar Gran Canaria, a las 19:00 horas, en el Pabellón de A Malata.

Mercado invernal para reforzar el equipo

Desde la lesión de Karla Erjavec, el director deportivo y entrenador del Baxi Ferrol, Lino López empezó la búsqueda para una sustituta en el mercado. El dirigente reconocía que llegaron a tener un acuerdo con una jugadora para incorporarla “pero justo en su último partido tuvo una lesión de mes y medio de duración” por lo que han tenido que descartarla.

En el resto de jugadoras que están disponibles en este mercado invernal “o se nos van mucho de presupuesto o no convencen a Lino López”. El mercado se cerrará el día 27 “y si aparece algo que a Lino le gusta lo ficharemos” y, en caso contrario “acabaremos así lo que queda de temporada” y esperan no tener problemas para poder lograr la permanencia con los últimos resultados que están teniendo “contando que con varios equipos también le tenemos ganado el basket average.”

Contentos con la respuesta de la afición para el derbi gallego

A primera hora de este jueves la entidad ferrolana tenía vendidas 284 entradas para su afición de cara al desplazamiento a tierras lucenses en el derbi ante Durán Maquinaria Ensino, con un autobús ya totalmente lleno y con el objetivo de poner en marcha el segundo “aunque mucha gente va a ir en sus coches o a pasar el día”, por lo que calculan que puedan llegar a las 350 entradas y “ser el año de mayor afluencia a Lugo”, doblando ya la cifra de la temporada pasada.

Las entradas que está vendiendo el Baxi Ferrol “están situadas detrás del banquillo para nuestros aficionados”. En caso de adquirirlas en otro punto de venta “puede que estén situadas en otra zona.”

Con estos números, el presidente estaba contenta con la respuesta de la afición, estando el plazo abierto todavía para apuntarse en abonados@universitarioferrol.org.