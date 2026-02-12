Cuentacuentos en Ferrol para conmemorar el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia

Compartir Facebook

Twitter

LinkedIn

El Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia se está celebrando desde el pasado día 9 y hasta mañana en Ferrol y, para ello, la concejalía de Igualdad y Mujer, que dirige Elvira Miramontes está realizando una programación específica dirigido al alumnado de infantil y primaria con catorce cuentacuentos, de 45 minutos de duración donde la actividad “xira arredor dunha muller actual que, a través dunha máquina do tempo, dialoga con algunhas das mulleres científicas españolas e ferrolás máis destacadas da historia, como Ángela Ruíz Robles ou Ángeles Alvariño”, afirmaba la concejala.

El objetivo de esta actividad es sensibilizar sobre la escasa presencia femenina en ámbitos científicos y tecnológicos “tradicionamente asociados aos homes, debido aos roles e estereotipos de xénero” y a pesar de los avances logrados en estos últimos años “as nenas e mulleres seguen atopando obstáculos no acceso e desenvolvemento das súas carreiras nestes sectores”.