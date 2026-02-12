Casi 2.000 llamadas recibidas en el Concello de Ferrol en enero

La Oficina de Atención Ciudadana del Concello de Ferrol estuvo a pleno funcionamiento en el mes de enero, recibiendo 1.967 llamadas, con una media diaria de 104, tal y como daba a conocer este jueves el concejal de Participación Ciudadana, Javier Díaz Mosquera.

El 35% de las solicitudes eran para hacer un traslado directo de la llamada a un departamento municipal, mientras que el 30% de las consultas se pudieron resolver de manera directa desde la Oficina. El 35% restante fueron derivadas a otros departamentos municipales para ofrecer una información más especializada.

La propia Oficina de Atención Ciudadana fue la más solicitada en este mes de enero, con 581 llamadas; seguida de Recaudación, con 250; Bienestar Social, con 213; Urbanismo, 161; Servicios, 87 y Estadística, 70.

