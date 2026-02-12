La plaza de Armas y Ultramar contarán con puntos lila y arcoíris en la celebración del Entroido

Compartir Facebook

Twitter

LinkedIn

La celebración del Entroido 2026 tiene que ser una celebración segura y, para ello, habrá puntos lila y arcoíris en las actividades realizadas por el Concello de Ferrol, según confirmaba este viernes la concejala de Mujer e Igualdad, Elvira Miramontes.

El punto lila está destinado a la prevención y atención de posibles víctimas de agresiones sexuales o de comportamientos machistas, mientras que el punto arcoíris es un punto de apoyo, orientación y prevención de la violencia hacia el colectivo LGTBIQA+.

De igual manera que sucedió en las últimas fiestas de verán, ambos puntos estarán situados en la plaza de Armas el lunes 16, de 18:00 a 23:00 horas, durante la celebración del desfile y la actuación de las comparsas, mientras que el viernes 20 estarán en Ultramar, de 19:45 a 22:45 horas en el entierro de la Sardina.