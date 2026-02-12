Malaguti, Caio César y Gerard Casas, de O Parrulo Ferrol, visitaron el Colegio Cristo Rey

Compartir Facebook

Una vez finalizada la Eurocopa de fútbol sala, O Parrulo Ferrol vuelve a coger impulso y ha retomado las visitas a los centros escolares, como ha sido el caso este jueves del Colegio Cristo Rey, en pleno centro de la ciudad.

Acudían al centro educativo los jugadores del primer equipo Malaguti y Caio César, acompañados del entrenador Gerard Casas. En su visita respondían a las preguntas que les realizaba el alumnado de 3º a 6º de Educación Primaria, muy emocionados por poder recibir a los integrantes de O Parrulo Ferrol en este día lectivo diferente, entre los que había jugadores y jugadoras de la Escuela parrula.

Malaguti, Caio César y Gerard Casas les descubrían a los alumnos su día a día en un club de la Primera División, como también curiosidades de sus trayectorias y experiencias deportivas, entre muchas otras, además de difundir los valores del fútbol sala y los hábitos saludables.

Finalizaban su visita realizando un sorteo de bufandas entre el alumnado y una camiseta firmada por los jugadores de recuerdo para el Colegio Cristo Rey, además de invitarlos a asistir al partido de este domingo 15 de febrero, ante Industrias Santa Coloma, a partir de las 13:00 horas, en el Pabellón de A Malata.