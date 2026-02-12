El PSOE de Ferrol califica el plan de reurbanización del Sánchez Aguilera “de los años 70”

Compartir Facebook

El plan de reurbanización del antiguo cuartel Sánchez Aguilera no convence al PSOE, tal y como daba a conocer este jueves su portavoz municipal, Ángel Mato, con una distribución “de los años 70” y que no está acorde a un barrio del siglo XXI.

Aunque el plan presentado por el gobierno municipal “cumpla con el Plan Xeral” eso para los socialistas no quiere decir que sea lo más idóneo, para un espacio de 90.000 metros cuadrados “con muchas particularidades” y, por los que la formación ha presentado alegaciones al respecto.

Una de ellas es el baluarte del Infante “el mejor conservado que tiene Ferrol y uno de los más invisibles y desconocidos por la ciudadanía”, el cual continúa con actividad al formar parte del Archivo del Noroeste del Ministerio de Defensa y, a su juicio, se ha querido incorporar a esta zona una zona de juegos, un parque canino, una pista polideportiva y un pump track “y no hay espacio para todo, al estar todo muy cerca del muro” y más teniendo en cuenta que a doscientos metros está proyectado un enorme parque infantil, por lo que solicita que este espacio del Baluarte quede libre sin ninguna edificación para ponerlo en valor.

El ex regidor quería recordar que la parte más cercana a Catabois estaba destinada a ser la Ciudad de la Justicia, al ser Ferrol la única ciudad gallega que todavía no cuenta con nuevos juzgados, como además tres de los pabellones actuales están previsto su restauración para su posterior uso como residencia de estudiantes.

Circulación y aparcamientos

Tampoco le convencía la propuesta de implantar un sistema viario de cuatro carriles en la calle Virgen de la Cabeza con Doctor Fleming “al ser este un planteamiento de hace décadas, instando al uso del vehículo y al aumento de las velocidades” y no va en la línea de la circulación actual en una zona colindante con el barrio de A Magdalena, ya que la propia calle Doctor Fleming “en la actualidad no tiene sentido conservarla con los cuatro carriles.”

En lo referente a los aparcamientos “sobran” todos los que están planteados en su perímetro, menos en los de la futura residencia de estudiantes, porque en el anterior plan “ya había previstos aparcamientos en batería en todos los viales en el interior del espacio”.

Ángel Mato también quería recordar lo sucedido en la anterior legislatura como alcalde, donde el actual regidor José Manuel Rey Varela había presentado una alegación solicitando un aparcamiento subterráneo de pago para 300 plazas “y ahora en su plan aparece una plaza multifuncional en ese espacio sin una sola plaza de aparcamiento.” En esta línea también criticaba que el futuro centro comercial, en el caso de que se construya “tendrá ya de antemano unas plazas de aparcamiento que no tienen ningún sentido.”

Esta parcela comercial en caso de que no tenga un uso inmediato “podría tener temporalmente otros usos” para que “no condicione el futuro del barrio.”

En el caso de las zonas verdes “están dispersas y sin continuidad”, lo mismo que sucede con el carril bici propuesto, como también con las masas arboladas que se van a conservar “que no tendrán un entorno verde a su alrededor.”

Vivienda pública

El portavoz municipal socialista también echaba en falta la política de vivienda del gobierno municipal los usos de las viviendas previstas “ya que no ha hecho ninguna gestión con el Ministerio” para poder hacer estas viviendas accesibles a los más jóvenes y, en este tiempo que lleva en la alcaldía “tan solo entregó una vivienda del Plan Rexurbe”, afirmando que tienen “por primera vez en mucho tiempo ingentes recursos de la Xunta de Galicia para poner los proyectos en marcha.”