El remolcador «Alonso de Chaves» se dirige a 40 millas de Celeiro para remolcar al «Itoiz»

Las condiciones meteorológicas muy adversas impiden el remolque del pesquero ‘Itoitz’ que se encuentra a la deriva a 40 millas náuticas del puerto de Celeiro y del que este pasado lunes fueron rescatados sus siete tripulantes, todos de Galicia.

Hasta el lugar en donde se encuentra el pesquero se trasladó el buque «María Pita» de Salvamento Marítimo con el fin de tratar de remolcarlo al puerto de Celeiro, pero según informaciòn facilitada a Galicia Ártabra por Salvamento Marítimo tras el inicio de la operación de remolque fue imposible continuar con la labor de rescate debido al temporal marítimo muy severo ocasionado por la borrasca Nils, por lo que el remolcador regresó a Coruña. Existe alerta naranja por fenómenos costeros en todo el litoral, con riesgo de olas de hasta 9 metros y vientos muy fuertes.

Posteriormente se ordenó el trasladó a la zona del remolcador «BS-12 Alonso de Chaves» de Salvamento Marítimo,a donde llegará, si el temporal lo permite, sobre las diez de la noche de este miércoles con el fin de, salvando las dificultades, remolcarlo al puerto de Celeiro.

El pesquero ‘Itoitz‘ tiene su base en Muxía, mantiene su nombre ondarrés pero hace años y vende en la lonja de Camariñas, de donde es su tripulación. Con casco de acero, tiene 23 metros de eslora, cinco de manga, es propulsado por un motor de 255 caballos y fue dado de alta para el servicio hace casi 22 años.

El propietario del ‘Itoitz’ es Javier Sar Romero, el alcalde de Muxía, que también es armador. Este confirmó que los tripulantes del pesquero accidentado se encontraban bien de salud, que una vez trasladados a tierra por el Helimer 402 ninguno de los marineros precisó de atención sanitaria y que todos ellos optaron por regresar a sus respectivos domicilios.