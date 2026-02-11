El Campus Industrial de la UDC y el Concello de Ferrol organizan los ‘Faladoiros literarios’

La literatura toma protagonismo en el estreno del ciclo ‘Faladoiros literarios’ organizado por el Campus Industrial de Ferrol de la Universidade da Coruña y el Concello de Ferrol y que ha sido presentado este miércoles por el concejal de Cultura, José Antonio Ponte Far y la vicerrectora del Campus de Ferrol y Responsabilidad Social, Ana Ares.

Estos ‘Faladoiros literarios’ participarán a lo largo de diversos martes un escritor o escritora, en una charla que estará presentada por un periodista de los medios de comunicación de Ferrol, con una ubicación que se irá rotando entre los recintos culturales del Concello de Ferrol y las bibliotecas o salón de actos del Campus Industrial de Ferrol, en función del número de asistentes previsto para cada una de ellas.

En estas conversaciones los escritores “falarán das súas obras, do que opinan da lectura en Galicia e en España e tamén doutras cuestión do mundo da literatura a nivel persoal”, afirmaba el concejal de Cultura, José Antonio Ponte Far.

La lectura es “unha das actividades que máis poder aportar ao ser humano” y este evento permitirá estar en una misma sala a escritores, profesores universitarios, críticos literarios, periodistas, como también alumnos de la Universidad de A Coruña y que está abierto a todo el público en general.

Por su parte, la vicerrectora del Campus Industrial de Ferrol y Responsabilidad Social, Ana Ares, afirmaba que estos ‘Faladoiros literarios’ nacían con la voluntad de ser un “foro aberto para os universitarios e a cidadanía e conversar cos escritores”, con el objetivo de poner en valor las bibliotecas universitarias en el Patín y la Ángela Ruiz Robles y acercarlas a la ciudadanía.

Se espera una buena asistencia por parte de la comunidad universitaria, ya que, aunque las titulaciones de filología se imparten actualmente en A Coruña, son muchos los estudiantes que residen en Ferrol “e é unha boa oportunidade para todos eles.”

Siete ‘Faladoiros literarios’ de febrero a junio

Este ciclo empezará martes 24 de febrero, en los recintos culturales del Concello de Ferrol con Víctor Freixanes, en una charla que estará moderada por el periodista Isidoro Valerio.

La segunda conversación intervendrá la escritora Carmen Becerra, el martes 10 de marzo, en las dependencias del Campus Industrial.

Los recintos del Concello acogerán la tercera de ellas, el martes 24 de marzo, con Ángel Basanta; mientras que el Campus Industrial acogerá la de Darío Villanueva, el martes 14 de abril. El Concello organizará una de las que más previsión de asistencia puede tener, la del escritor Manolo Rivas el martes 12 de mayo.

Tan solo una semana después, el martes 19 de mayo, se volverá al Campus Industrial para la charla conjunta de Xulio López Valcárcel y Medos Romero, finalizando este ciclo con Ignacio Martínez de Pisón el martes 9 de junio en los recintos culturales del Concello de Ferrol.

Estas charlas serán moderadas por los periodistas ferrolanos Ada Romero, Alicia Seoane, Marta Corral, Ramón Loureiro, Rebeca Collado y Xosé Fandiño.