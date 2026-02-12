El judo gallego se da cita en Fene

Compartir Facebook

Este sábado 14 de febrero tendrá lugar en el pabellón de A Xunqueira de Fene la 4º jornada de la Liga Rías Altas de Judo. Se darán cita judocas desde categoría benjamín hasta absoluta de toda la comunidad gallega y Castilla y León.

Participarán 480 niños desde las 9:30 de la mañana hasta las 18 horas de la tarde, ininterrumpidamente. Comenzará la categoría infantil, y cerrará la jornada la categoría absoluta compitiendo por equipos. Esta jornada está organizada por la AD Judo Ferrolterra y Escola Judo Fene con la colaboración del Concello de Fene.

El domingo 15 de febrero, también en el pabellón de A Xunqueira en San Valentín, la AD Judo Ferrolterra celebra los exámenes de pase de grado desde blanco a blanco-amarillo, hasta naranja-verde.

Serán más de 130 judocas, que entrenan en las distintas sedes del club en la comarca de Ferrolterra, que demostrarán las técnicas aprendidas en lo que va de curso para poder pasar al siguiente grado de cinturón.