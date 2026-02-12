Mar traslada a las cofradías las alegaciones con que busca evitar que se declare la anguila en peligro de extinción

La conselleira do Mar, Marta Villaverde, ha trasladado a representantes de las cofradías las alegaciones con las que busca evitar que el Gobierno declare la anguila en peligro de extinción.

En declaraciones a los periodistas previas a la reunión, Villaverde ha acusado al Gobierno central de estar «faltando a la lealtad institucional» al proponer «unilateralmente» esta declaración.

El encuentro se produce a escasos días de que se celebre la comisión de flora y fauna a la que el Ministerio de Transición Ecológica llevará este asunto –el próximo martes 17–. El departamento anunció el pasado 30 de enero que propondría a las comunidades autónomas declarar la anguila en peligro de extinción.

SERÍA «MUERTE SÚBITA»

En Galicia hay tres planes para esta especie, en las rías de vigo, Arousa y Ferrol, con tres cofradías «muy afectadas», la de Arcade (con unas 30 embarcaciones), Carril y Ferrol.

«Tienen barcos que dependen en exclusiva de la anguila», ha advertido la conselleira, del mismo modo que representantes de los pósitos han avisado de que, de salir adelante, esa decisión «es la muerte súbita de la cofradía y de la ensenada de San Simón, porque no hay otra alternativa». Esta medida, según ha recordado Villaverde, «ya se intentó en 2021 y acabó el procedimiento en 2024 con la oposición de las comunidades a declararla especie en peligro de extinción«.

Por su parte, la dirigente de Mar ha destacado que los tres planes «año tras año se adaptan a la normativa y a los requisitos de la legislación nacional y europea, y en los últimos dos años se hicieron más restrictivas las medidas de esfuerzo pesquero», al pasar «de tres a seis meses de veda» y con «más días de inactividad, establecimiento de cuotas, días que se puede pescar en los periodos de actividad».

«El sector hizo un esfuerzo muy importante por adaptarse y que está dando resultado. El control que se realiza –porque se tiene que reportar– avala que se está gestionando de una forma sostenible y responsable», ha resumido la conselleira. Por eso no entiende la Xunta «que unilateralmente el Gobierno decida prohibir esta especie en España», mientras «el resto de la UE siga pescando y usando este recurso como una fuente económica«.

En contra de este «sesgo» que ve «primando el componente medioambiental«, Marta Villaverde ha señalado que «sorprende mucho que esta iniciativa surgiera después de que el ministerio se reuniera con alguna ONG o alguna asociación de chefs«.

«Consideramos que si en 2024 se votó en contra, volver a retomar esta iniciativa, el ministerio debería contar con nuevos informes técnicos y no volver a sacarla con información que data de fechas anteriores», ha indicado. Asimismo, se ha referido a que se trata de pesca en aguas interiores y considera que «se está faltando a la lealtad institucional» por parte del Ejecutivo central.