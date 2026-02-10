Navantia UK, en la próxima conferencia de la Cátedra «Cosme Álvarez de los Ríos» a través de sus protagonistas

Compartir Facebook

El salón de actos Concepción Arenal del Campus Industrial de Ferrol acoge este jueves, día 12 de febrero, a las 18.00 horas, la charla del director y del subdirector del astillero de Navantia en Belfast, Carlos López Carregado y Guillermo Cuesta Sánchez. Su intervención forma parte del Ciclo de Conferencias 2025/2026 de la Cátedra Cosme Álvarez de los Ríos, que promueven la Universidade da Coruña (UDC) y Navantia, bajo la dirección de la profesora de la Escola Politécnica de Enxeñaría de Ferrol (EPEF) Ana Álvarez, y del responsable de Transformación Digital e Industrial de Navantia en la ría de Ferrol, Rafael Morgade.

Durante su intervención, Carlos López y Guillermo Cuesta, ambos con una

larga trayectoria profesional en Navantia y en su internacionalización en Navantia Australia, explicarán su experiencia actual en Reino Unido, la importancia de esta nueva filial internacional para abrir nuevas oportunidades y cómo se está poniendo a punto el histórico astillero de Belfast, que aspira a recuperar el orgullo de la construcción naval en una ciudad cuyo desarrollo e historia no se podrían entender sin él.

La conferencia podrá seguirse, de manera presencial, hasta completar el aforo, desde el propio salón de actos Concepción Arenal del Campus Industrial de Ferrol y, en línea, a través de la página web

https://www.catedracosmealvarez.com/conferencia-en-directo/.