Las unidades móviles de donación de sangre recorrerán cerca de 40 ayuntamientos gallegos estos carnavales

El Servizo Galego de Saúde (Sergas) ha anunciado este jueves los itinerarios de las unidades móviles de la Axencia de Doazón de Órganos e Sangue (ADOS) que recorrerán cerca de 40 ayuntamientos gallegos entre el 12 y el 17 de febrero, coincidiendo con los festejos de carnaval.

Según ha trasladado en un comunicado, las donaciones de los grupos sanguíneos A Positivo, A Negativo, Cero Positivo, Cero Negativo y B Positivo son las más necesarias.

Asimismo, han dado a conocer que, también con motivo de las celebraciones de carnaval, aquellos que acudan a donar a alguna de las unidades el martes 17 recibirán unas rosquillas a modo de «regalo especial».

ADOS, a su vez, ha reconocido que tanto los periodos vacacionales como las inclemencias meteorológicas que han azotado Galicia en las últimas semanas son factores que repercuten en la participación de la ciudadanía. Así, han señalado que se requiere de más de 400 donaciones diarias para abastecer a los hospitales gallegos ante las 2.800 urgencias y 800 cirugías que atienden de media al día.

EL ITINERARIO

El jueves 12 de febrero las unidades móviles visitarán Betanzos, Navantia (Fene), CIFP Ánxel Casal y Cantón-Obelisco (A Coruña), Mesía, Bembibre (Val do Dubra), IES Campo de San Alberto (Noia), IES María Sarmiento (Viveiro), Viveiro, CIFP Portovello (Ourense), CIFP Fontecarmoa (Vilagarcía de Arousa), Colexio San Miguel y Stellantis (Vigo).

A continuación, el viernes 13 de febrero recorrerán las localidades de Arteixo, Betanzos, Santa Cruz de Oleiros, Noia, Tordoia, O Carballiño, Lalín, Marín y Redondela. Mientras tanto, el sábado harán lo propio en Arteixo, Noia, Lalín, Marín y Redondela.

Aunque el domingo no habrá actividad, el lunes 15 se desplazarán hasta la Praza de España (Ferrol), Cambre, Laxe, Padrón, Sigüeiro (Oroso), Monforte, Pobra de Trives, Barrio do Paseo (Ourense), Nigrán, O Grove y Barrio As Travesas (Vigo).

Cerrarán el dispositivo especial el martes 17 con la instalación de las unidades en O Burgo (Culleredo), Barrio Os Mallos (A Coruña), Negreira, Pontedeume, Area Central-Fontiñas (Santiago de Compostela), Monterroso, Praza da Mariña (Ourense), Clavo (Caldas de Reis), Pontecesures y Barrio do Calvario y Barrio Residencial Navia (Vigo).