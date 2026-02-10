Las condiciones meteorológicas impiden el acceso al pesquero Itoiz, a la deriva en Cabo Ortegal

Las condiciones meteorológicas adversas impiden el acceso de los servicios de emergencias al pesquero Itoiz, con base en Ondarroa (Bizkaia), que se encuentra a la deriva a 24 millas náuticas al norte de Cabo Ortegal y del que este lunes fueron rescatados sus siete tripulantes.

Según ha trasladado Salvamento Marítimo, también se han activado los radioavisos navegantes para evitar que afecte a la seguridad de la navegación de otros buques mientras el pesquero continúe a flote.

Por el momento, Salvamento mantiene en la zona al buque María Pita y la Capitanía Marítima de Ferrol, que ha asumido ahora la dirección de la emergencia, ha solicitado al armador que presente un plan de salvamento para la recuperación del barco.

Durante las próximas 72 horas se prevén fenómenos meteorológicos adversos debido a la alerta naranja en la costa, que conlleva olas de 5-6 metros y viento SW fuerza 31 nudos. Ante esta situación, los servicios de emergencias barajan dos escenarios: que el pesquero se hunda en la zona o que siga derivando hacia el Cantábrico.

RESCATE

El incidente se produjo sobre las 10.50 horas de este lunes cuando el Centro de Salvamento Marítimo de A Coruña recibió una llamada a través del canal 16 de VHF del pesquero ‘Abra de Muxía’. En la comunicación, el pesquero detalló que acababa de rescatar a los siete tripulantes del Itoiz, que se encontraba muy escorado a unas 30 millas al norte de A Coruña.

Fue el propio patrón del pesquero ‘Itoitz’ el que ordenó la evacuación de la tripulación a una balsa salvavidas ante la situación del buque, que permanece sin tripulación y a la deriva.

El helicóptero Helimer 402 de Salvamento Marítimo realizó la evacuación de los siete tripulantes y los trasladó al aeropuerto de A Coruña-Alvedro. Asimismo, el buque María Pita de Salvamento Marítimo se dirigió a la zona para evaluar la situación y continuar con el operativo.

Cuando el helicóptero regresaba a A Coruña con los tripulantes, también tuvo que realizar la evacuación médica de un marinero del pesquero ‘Hermanos Soage’, que se encontraba a 10 millas al norte de la Torre de Hércules.

De esta forma, trasladó a los ocho tripulantes al aeropuerto de la ciudad herculina.