COGAMI abre en Ferrol un programa formativo dirigido al empleo

COGAMI abre el plazo de inscripción para su oferta formativa de 2026 en Ferrol.

Los cursos están enfocados a mejorar la empleabilidad de personas con discapacidad o incapacidad laboral. Cualquier interesado en ampliar sus competencias, puede informarse en su oficina de la calle Sánchez Calviño, 56-58 de Ferrol, o consultar los detalles en la web de COGAMI:

https://www.cogami.gal/es_ES/difusion/sala-de-prensa/noticias-cogami-social/cogami-abre-la-inscripcion-para-los-cursos-del-programa-mas-empleo-en-ferrol/