El experto en Contrainteligencia, Seguridad y Defensa, Jorge Gómez, imparte este viernes un seminario en el Campus Industrial de Ferrol

El experto en Contrainteligencia, Seguridad y Defensa, Jorge Gómez, imparte, este viernes, día 13 de febrero, a las 10:00 horas, en el Salón de Grados de la Facultad de Humanidades y Documentación del Campus Industrial de Ferrol, invitado por la coordinación y por el alumnado del Grao en Relaciones Internacionales, el seminario “O poder do relato. Tecnoloxía e Intelixencia Humint ao servizo da desinformación”, centrado en los nuevos modelos de conflicto y en la denominada “Gray Zone” (“zona gris”). La propuesta formativa incluye también un taller sobre negociación bajo presión.

Jorge Gómez (Redondela, 1962) es un oficial de la Armada en la reserva, especialista en Submarinos, y ex miembro del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y de su predecesor, el Centro Superior de Información de la Defensa (CESID). Desde el año 2018 preside la compañía de inteligencia privada High Strategies Intelligence (HSI). También es miembro del Consejo Asesor del Instituto MESIAS – Inteligencia de Marca España en los campos de la Inteligencia y de la Ciberseguridad, además de consultor privado en el campo de la Contrainteligencia y en el del desarrollo de programas Insider Threat. Hace poco más de un año publicó su primer libro, “Los secretos de la Contrainteligencia” (La Esfera de los Libros, 2025).

Este seminario está dirigido al alumnado del grado en Relaciones Internacionales, titulación que se imparte en la Facultad de Humanidades de Documentación del Campus Industrial de Ferrol, a toda la comunidad universitaria y al público general interesado hasta completar el aforo del Salón de Grados.