Comienza el ejercicio multinacional de alta intensidad ‘Orión-26’ con la participación de la «Álvaro de Bazán»

Compartir Facebook

Twitter

LinkedIn

Durante los próximos días se desarrollará el ejercicio multinacional de alta intensidad ‘Orión-26’, liderado por la Marina francesa, y en el que se integran capacidades de todos los dominios de combate. Por parte de España, participa la fragata F-101 `Álvaro de Bazán´, que está bajo el mando del capitán de fragata Álvaro Zaragoza Ruiz y está integrada en la 31 Escuadrilla de Superficie con base en el Arsenal de Ferrol.

Esta importante actividad conjunta tiene como objetivo principal la preparación de las unidades participantes para operar en escenarios de combate modernos, complejos y multidominio, a través de la integración de capacidades aéreas, terrestres, marítimas, espaciales y cibernéticas. En total, esta operación movilizará más de 10.000 efectivos, 25 buques, 140 aeronaves y unidades terrestres distribuidas en distintas regiones de Francia, bajo conducción del Estado Mayor Conjunto francés, y en estrecha coordinación con la OTAN.

Durante la fase previa o de puesta a punto, el Grupo Aeronaval —encabezado por el portaviones ‘Charles de Gaulle’, buque insignia de la Marina francesa— ha realizado ejercicios de control del espacio aéreo y marítimo en el Mediterráneo. De esta forma, se ha conseguido incrementar la interoperabilidad y cohesión entre las fuerzas participantes antes de su integración plena en el dispositivo multinacional que navegará y actuará en el Atlántico.

En los próximos días, el ejercicio evolucionará hacia la región del Golfo de Vizcaya. Allí se simulará una operación conjunta multinacional con la máxima activación de las capacidades de los cuarteles generales operativos, así como de los órganos de apoyo logístico y de mando y control.

Además, `Orión 26´ incorpora una dimensión interministerial, pues integra a distintos organismos civiles y militares del Estado, con el fin de ensayar una respuesta coordinada y multidimensional ante escenarios de crisis de alta intensidad.

España participa con el despliegue de la fragata `Álvaro de Bazán´, que cuenta con una dotación de 205 personas y notables capacidades para ejercer la vigilancia y defensa aérea en un área superior a los 500 km2. Desde la mar, el comandante Zaragoza Ruiz refiere que la participación en `Orión 26´supone «un reto y una excelente oportunidad para el adiestramiento de su dotación en los escenarios actuales».

Además, remarca el «alto nivel de realismo que se alcanzará en las simulaciones planteadas durante este despliegue, que permite ejercer el mando y control en situaciones de crisis y con una gran disponibilidad de medios y tropas aliadas». Para conseguirlo, destaca finalmente el comandante Zaragoza, es fundamental contar con una dotación bien preparada: «me siento muy orgulloso de todos mis marinos, que afrontan este escenario complejo y demandante con gran entusiasmo y compromiso».

La fragata F-101 ‘Álvaro de Bazán’, primera unidad de la clase F-100 y que da nombre a la Clase, entró en servicio a comienzos de la década de 2000 y desde entonces, se ha consolidado como uno de los buques de superficie más avanzados de Europa en su categoría. Está diseñada específicamente para la defensa antiaérea, y está equipada con el Sistema de Combate AEGIS, que integra sensores, radares y sistemas de armas capaces de detectar, seguir y neutralizar amenazas aéreas y de superficie a gran distancia.

Estas altas capacidades antiaéreas de la `Álvaro de Bazán´ son reflejo del alto nivel tecnológico, industrial y operativo alcanzado por España en el ámbito de la seguridad y la defensa, y la convierten en un elemento clave para la protección de Grupos Aeronavales como en el que actualmente se encuentra integrada, así como para la defensa de áreas marítimas de interés estratégico.