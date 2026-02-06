Las cinco fragatas F-100, con base en Ferrol, están operando simultáneamente en misiones internacionales

La Armada Española ha marcado un hito operativo esta semana al desplegar de manera simultánea sus cinco fragatas de la serie F-100, pertenecientes a la 31 Escuadrilla de Superficie, al mando del capitán de navío Jesús González-Cela Franco, con base en el Arsenal Militar de Ferrol, en diferentes escenarios internacionales y misiones de alta intensidad.

La operatividad de las fragatas se distribuye en una red de misiones que abarcan desde la escolta de portaaviones hasta la vigilancia del espacio aéreo nacional.

Así, la «Álvaro de Bazán» (F-101)), está integrada en el grupo de combate del portaaviones francés ‘Charles de Gaulle‘.

La «Almirante Juan de Borbón» (F-102), está al mando de la Agrupación Naval Permanente número 1 de la OTAN (SNMG-1), mientras que la F-103 «Blas de Lezo» (F-103) opera de forma bilateral en maniobras conjuntas con la US Navy.

Por su parte, la fragata «Méndez Núñez» (F-104), participa en la operación ‘Eagle Eye’, centrada en la defensa y vigilancia del espacio aéreo bajo mando del Estado Mayor de la Defensa (EMAD).

Por último, la fragata más moderna de nuestra Armada, todas ellas construidas en el astillero de Navantia Ferrol, la F-105 «Cristóbal Colón»se encuentra desplegada en el ejercicio multinacional de gran escala ‘SteadfastDart26’.