Ferrol en Común solicita mejoras al gobierno municipal para Ferrol Vello tras reunirse con la asociación vecinal

Compartir Facebook

Twitter

LinkedIn

Los concejales de Ferrol en Común, Nerea P. Carballeira y Jorge Suárez, mantuvieron una reunión con la AVV de Ferrol Vello con el objetivo de analizar la situación del barrio.

Son varias las actuaciones “urxentes” que, desde la formación, debe realizar el gobierno municipal como es el “deterioro xeneralizado” del mantenimiento del barrio, con calles sin limpiar o calles recientemente rehabilitadas “polas que a circulación a velocidade excesiva é unha tónica” solicitando jardineras disuasorias, principalmente al final de la calle Espartero, como también un paso de peatones.

El Plan Especial de Ferrol Vello fue otro de los temas a tratar, tras no estar en vigor tras la sentencia del Tribunal Supremo y no estar aprobado el nuevo, lo que ha provocado que algunas de las edificaciones tengan andamios “dende hai décadas sustentando os muros e prexudicando gravemente aos colidantes residentes” y que pueden provocar desprendimientos, como sucedía recientemente en la casa de Carvalho Calero.

Otro de los problemas que preocupa a la AVV de Ferrol Vello es la próxima jubilación del médico que atiende en el centro de salud Manuel Comellas, por lo que quieren instar al Sergas a la “convocatoria inmediata da praza” que le pueda dar continuidad a este consultorio en el barrio durante tres días a la semana “nun barrio cunha idade avanzada” y no repetir problemas del pasado en el que se tenían que desplazar al Fontela Maristany.

Critican también que la zona de bajas emisiones en Ferrol Vello no tiene en cuenta la “falta de control” de las descargas de granel al puerto interior “que chega de restos as vivendas e as rúas”, como también la “permanente expulsión de dióxido de carbono” de los autobuses de línea que tienen el barrio como fin de parada, por lo que le solicitan al gobierno municipal que se dirijan a la Autoridad Portuaria y a Alsa “para poñer fin a esta situación.”

Al mismo tiempo, también solicitan avances en la peatonalización “para que sexa un barrio sostible e respectuoso co medio ambiente e gañar espazo para as persoas” en las calles Castro, Conchas, Cristo y Mártires, las cuales “poden e deben atenderse de inmediato.”