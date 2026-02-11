La alerta roja por temporal costero obliga al cierre del acceso al Faro de Punta Frouxeira en Valdoviño

El Ayuntamiento de Valdoviño ha cortado en el mediodía de este miércoles 11 la carretera de acceso al Faro de Punta Frouxeira. La medida se adoptaba tras recibir la notificación de la Dirección General de Emergencias de que el nivel de alerta por costeros se elevaba de naranja a rojo.

En el último bando emitido por alcaldía ya se contempla la restricción, siempre y cuando se establezca este grado de nivel de alerta, además de otras medidas como la prohibición de la práctica deportiva en el mar.

Nuevamente, desde el Ayuntamiento se apela a la responsabilidad en el cumplimiento de las restricciones impuestas en esta situación.