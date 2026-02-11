O proceso dos Orzamentos Participativos do Concello de Cedeira entra en fase de presentación de proxectos

Alumnado, profesorado e persoal do IES Punta Candieira decidirán este ano o destino dos 20.000€ do presuposto municipal reservados a este programa.
O proceso dos sextos Orzamentos Participativos do Concello de Cedeira avanza no IES Punta Candieira, onde este ano tanto alumnado como profesorado e persoal están implicados no seu desenvolvemento. Van decidir a que se destinan 20.000€ do presuposto municipal e o prazo para presentar propostas está aberto ata o día 6 de marzo.
Ainda que a votación está aberta a todo o centro, o curso de 4º da ESO é o encargado de dinamizar o proceso. Os rapaces deste nivel veñen de rematar a fase de formación, na que recibieron en diferentes sesións información sobre o funcionamento da administración municipal e outras cuestións útiles para construír e presentar proxectos válidos, e comezan agora a impartir unha serie de microcharlas nas aulas para informar sobre como canalizar as propostas.
Ata o 6 de marzo poderán cumprimentarse e entregar formularois na Xefatura de Estudos do centro.
As propostas encadraranse nas áreas de Medio ambiente e sostibilidade, Saúde e benestar e Patrimonio cultural e memoria democrática. Está previsto que, dado o volume de persoas que participan este ano no proceso, o día 13 de marzo se leve a cabo unha sesión de ordenación e clasificación das propostas, cos delegados/as de aula e profesorado.
Con isto dáselle transparencia ás propostas presentadas, aínda que será preciso clasificar e refundir aqueles proxectos similares co ánimo de facilitar ao Concello a análise de viabilidade. A finais de marzo entregaranse as propostas ao persoal técnico do Concello, que se ocupará de comprobar que as propostas son factibles técnica, xurídica e economicamente.
A asemblea de defensa das propostas será o 21 de maio na Biblioteca do instituto, unha sesión para que as persoas que o desexen presenten a súa idea -será gravada e estará dispoñible no espazo web do IES destinado aos Orzamentos Participativos. Despois habilitarase unha urna e abrirase un prazo de votación para decidir qué proxecto ou proxectos acadan o maior apoio e chegan, por tanto, ao pleno da corporación municipal.
O proceso de Orzamentos Participativos de Cedeira é unha iniciativa única en Galicia, e referente a nivel estatal, pola implicación da mocidade.