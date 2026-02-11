Ferrol ha pagado en plazo el 95% de facturas a proveedores en el último trimestre de 2025

El gobierno municipal de Ferrol sigue disminuyendo los plazos de pago de facturas a proveedores, con una media de 33,33 días en el cuarto trimestre del periodo medio de pago de 2025.

Así lo afirmaba este miércoles la concejala de Hacienda, Susana Sanjurjo, que daba cuenta del informe realizado por la Tesorería municipal en el cual se ha logrado disminuir en tres días este periodo respecto al trimestre anterior.

En relación a los datos, de las 1.250 facturas pagadas de septiembre a diciembre el 95,12% fueron pagadas en plazo, con un importe de 10.557.784,98 euros, lo que supone un aumento de 359 facturas más, un 2,69% “e trataremos de seguir mellorando estas cifras”, afirmaba Susana Sanjurjo.

En datos globales de 2025, el Concello de Ferrol pagó más de 4.000 facturas a proveedores por un importe de casi 40 millones de euros, consiguiendo “pagar máis facturas, de máis importe e en menos tempo, isto é o que fai unha administración seria”, cumpliendo con el periodo medio de pagos legales en la mitad de días establecidos para este pago, como también cumpliendo el periodo medio de pago en términos económicos, siendo de 18,02 días.