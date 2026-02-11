Valdoviño convida ás familias a participar este sábado no XIV Encontro Infantil no Entroido

Con entrada de balde, celebrarase no pavillón O Longoiro de 17 a 20 horas.
Baixo o lema «A rockear», o Concello de Valdoviño convida ás familias a participar este sábado na XIV edición do Encontro Infantil no Entroido. Celebrarase no pavillón municipal O Longoiro, en Meirás, dende as 17:00 ás 20:00 horas. A entrada é libre e gratuíta, e haberá unha morea de actividades para os máis cativos e cativas.
Así, e coa temática proposta, ambientarase o espazo, onde se habilitarán diferentes áreas con obradoiros creativos e xogos. Xunto a eles, inchables, música e a zona para as crianzas, ademais doutros reclamos, como a presenza dun clásico, o caricaturista, que realizará retratos do público que o solicite.
Dende o Concello anímase á veciñanza a reservar a data e participar na festa, e para aqueles e aquelas que aínda non teñan decidido o disfraz, a temática rock pode ser unha boa inspiración este ano.