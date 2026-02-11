‘Diva’, de Albert Boadella, llega este viernes al teatro Jofre

Compartir Facebook

Los últimos días de la trágica vida de María Callas dan forma a ‘Diva’, una obra de Albert Boadella que une teatro y opera este viernes 13 en el teatro Jofre, a partir de las 20:30 horas, con unas entradas a un precio de 8 euros ya disponibles en su taquilla, como también en la web de Ataquilla.

Este montaje está interpretado por la soprano María Rey-Joly que interpreta a María Callas, mientras que el pianista y tenor Antonio Comas se convierte en Aristóteles Onassis, recreando una historia que cuenta con la dirección musical de Manuel Coves.

‘Diva’ propone un viaje emocional por la memoria, el amor, el poder y la caída de un mito, en una obra que mezcla música, palabra y delirio para guiar al espectador cara el enigmatico final de esta artista legendaria, en esta etapa final de su vida tras el fallecimiento de Aristóteles Onassis.