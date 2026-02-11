Primeros avances en la Cidade do Deporte en FIMO tras el primer mes de obras

Compartir Facebook

Twitter

LinkedIn

Una vez se apagaron las luces navideñas, entraban en los pabellones de FIMO las máquinas de obra para empezar con su transformación dentro del proyecto de la Cidade do Deporte.

La primera fase de la actuación se está produciendo en los pabellones 5 y 7, como también en el pabellón de la Marina. El objetivo, sobre todo en el pabellón 5, que recuperará su actividad con un aforo de 1.300 espectadores, sería utilizado por O Parrulo Ferrol y Baxi Ferrol una vez empiecen las obras de reforma en el pabellón de A Malata.

Este miércoles, la concejala de Urbanismo, Blanca García hacía un pequeño balance de este primer mes de obras, las cuales van a un buen ritmo, con el objetivo de convertir FIMO “nun centro multideportivo para adestramento, competición e práctica de actividades deportivas.”

Además de la transformación de los pabellones, también se corregirá el aislamiento del antiguo recinto ferial, convirtiendo este espacio en un gran parque urbano que una el pabellón de A Malata con el estadio, con nuevas sendas peatonales que unan los tres recintos deportivos de la ciudad.