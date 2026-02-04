Se inaugura en A Coruña la Cumbre Internacional de Defensa REAIM-2026

Compartir Facebook

Valentín González Formoso destaca el peso creciente de la industria de defensa en Galicia en la inauguración de REAIM 2026, que debatirá los retos de la aplicación de la IA al ámbito militar.

El presidente de la Diputación de A Coruña, Valentín González Formoso, participó en el acto de inauguración de la III Cumbre Internacional sobre el Uso Responsable de la Inteligencia artificial en el Ámbito Militar, REAIM 2026, que se celebra en A Coruña con la participación de gobiernos, organismos internacionales, Fuerzas Armadas, industria, comunidad científica y académica.

Durante su intervención, Formoso subrayó que la celebración de esta cumbre internacional en A Coruña no es casual, sino fruto de la consolidación de Galicia y, en particular, de la provincia de A Coruña como un territorio estratégico en la industria de defensa, en la innovación tecnológica y en la generación de talento altamente cualificado.

El presidente provincial destacó la elección de A Coruña como sede de la Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia artificial (AESIA) como un reconocimiento a un ecosistema real y consolidado que combina conocimiento, capacidad tecnológica y compromiso para garantizar un desarrollo de la IA bajo control humano, seguridad jurídica y principios éticos sólidos.

Formoso puso como ejemplo la comarca de Ferrolterra, donde la inversión del Gobierno de España en el sector naval, con más de 8.500 millones de euros ligados a programas estratégicos como la construcción de las fragatas F-110, la modernización de las F-100 o los proyectos de gemelo digital, está marcando «un antes y un después» tanto en la capacidad defensiva del país como en la creación de empleo cualificado, en la ingeniería avanzada, digitalización, ciberseguridad y en la aplicación de la inteligencia artificial.

«En estos proyectos se ve con claridad que la industria de defensa es también industria de conocimiento, innovación y futuro, capaz de retener talento, atraer inversión y ofrecer oportunidades profesionales estables a las nuevas generaciones», afirmó.

El presidente de la Diputación defendió que la inversión en defensa, cuando se orienta desde la responsabilidad, no es solo una cuestión de seguridad, sino también una palanca de desarrollo territorial, creación de empleo y progreso económico.

En este contexto, destacó la importancia de REAIM 2026 como foro internacional para abordar con rigor los retos que presenta la inteligencia artificial aplicada al ámbito militar, combinando innovación tecnológica, respecto al derecho internacional, seguridad jurídica y valores democráticos.