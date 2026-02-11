Profesorado de Ferrolterra exige la bajada de ratios y mejoras en la atención a la diversidad

El profesorado de la comarca de Ferrol ha protagonizado este martes una jornada de movilizaciones en diversos centros educativos para reclamar una mejora de sus condiciones laborales y una mayor inversión en la enseñanza pública. Las protestas, convocadas por el sindicato CIG, han puesto el foco en la necesidad de reducir las ratios de alumnado por aula y «recuperar los horarios lectivos previos a los recortes».

En declaraciones a los medios, la representante de CIG-Ensino, Andrea Martins, ha explicado que estas concentraciones buscan «canalizar el descontento generalizado» del colectivo docente. Según Martins, es «imprescindible» una bajada de ratios en todos los cuerpos educativos, así como la reducción de la carga lectiva a 18 horas en Secundaria y FP, y a 21 horas en Infantil y Primaria.

«Sin una inversión económica real de dinero público para la contratación de profesorado, no se podrá solucionar la situación actual«, ha advertido la portavoz sindical, quien también ha destacado la grave carencia de personal para la atención a la diversidad, señalando que «no hay recursos suficientes para cubrir las necesidades educativas del alumnado».

REIVINDICACIONES ESPECÍFICAS

Las movilizaciones han tenido un impacto especial en dos centros de la ciudad debido a problemáticas históricas que, apuntan, siguen sin resolverse.

Así, en el CEIP Ponzos, el profesorado exige la dotación de un orientador a tiempo completo. Martins ha denunciado que, a pesar de contar con 250 alumnos, el centro solo dispone de este servicio a media jornada. «Las recomendaciones de la UNESCO son claras, para una atención de calidad con ese volumen de alumnado, es necesario un orientador a jornada completa», ha explicado.

Por su parte, en el IES Ferrol Vello la comunidad educativa denuncia que el centro sigue sin un espacio propio para impartir Educación Física.

Tras años de desplazamientos a FIMO o A Malata, y a pesar de la reciente compra de terrenos por parte del Ayuntamiento de Ferrol, la Consellería de Educación «sigue sin dar una solución definitiva». Por ello, Martins urge a la Xunta a destinar los fondos necesarios para la reforma del edificio que debe servir de pabellón para evitar que el alumnado pierda tiempo lectivo en desplazamientos.

Desde el sindicato advierten que estas protestas no son casos aislados, sino que forman parte de una campaña de movilización que se ha extendido por diferentes centros de la comarca para exigir «que la educación pública sea una prioridad real en la agenda política».