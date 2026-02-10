Ferrol en Común acusa al gobierno local de “incumplir” el acuerdo plenario de remunicipalizar la gestión de los residuos

10 febrero, 2026 Dejar un comentario 148 Vistas

Ferrol en Común en un evento | Galicia Ártabra

El nuevo contrato de gestión de residuos anunciada este lunes por el gobierno municipal de José Manuel Rey Varela no es del agrado de Ferrol en Común, el cual “non foi consensuado nin aberto a achegas públicas”, siendo “altamente perxudicial para a cidade.”

Este contrato por los próximos diez años, en su opinión, no tiene en cuenta la tendencia de recogida de residuos en el siglo XXI “optando por un modelo totalmente obsoleto, centrado na eliminación en Sogama”, en detrimento de otras alternativas más sostenibles medioambientalmente, poniendo como ejemplo el compostaje, la recogida puerta a puerta en determinadas zonas o el fomento de un mayor reciclaje para la economía circular.

La formación destaca la ruptura del acuerdo plenario vigente para la creación de una cuadrilla cien por cien municipal “con persoal e maquinaria óptimos, que traballaría de forma permanente nas rozas das zona urbana e rural”, aunque si esperaban que el gobierno municipal cumpla con lo anunciado de la subrogación de los trabajadores de este servicio.

También criticaba la alta inversión de este contrato, de 128 millones de euros “supera con creces a duración de dous mandatos”, recordando que el PP en sus años en la oposición durante el gobierno de Jorge Suárez y del socialista Ángel Mato “requerían que para calquera tipo de pregos, que se negociase en comisión, o que en realidade agochaba intencións de parálise permanente por réditos políticos.”

Lea también

Presentadas las bases de participación para la fiesta de las Pepitas 2026

El miércoles 18 de marzo tendrá lugar una de las tradiciones más emblemáticas de la …

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *