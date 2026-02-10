Ferrol en Común acusa al gobierno local de “incumplir” el acuerdo plenario de remunicipalizar la gestión de los residuos

El nuevo contrato de gestión de residuos anunciada este lunes por el gobierno municipal de José Manuel Rey Varela no es del agrado de Ferrol en Común, el cual “non foi consensuado nin aberto a achegas públicas”, siendo “altamente perxudicial para a cidade.”

Este contrato por los próximos diez años, en su opinión, no tiene en cuenta la tendencia de recogida de residuos en el siglo XXI “optando por un modelo totalmente obsoleto, centrado na eliminación en Sogama”, en detrimento de otras alternativas más sostenibles medioambientalmente, poniendo como ejemplo el compostaje, la recogida puerta a puerta en determinadas zonas o el fomento de un mayor reciclaje para la economía circular.

La formación destaca la ruptura del acuerdo plenario vigente para la creación de una cuadrilla cien por cien municipal “con persoal e maquinaria óptimos, que traballaría de forma permanente nas rozas das zona urbana e rural”, aunque si esperaban que el gobierno municipal cumpla con lo anunciado de la subrogación de los trabajadores de este servicio.

También criticaba la alta inversión de este contrato, de 128 millones de euros “supera con creces a duración de dous mandatos”, recordando que el PP en sus años en la oposición durante el gobierno de Jorge Suárez y del socialista Ángel Mato “requerían que para calquera tipo de pregos, que se negociase en comisión, o que en realidade agochaba intencións de parálise permanente por réditos políticos.”