Disconformidad de Ferrol en Común con el plan de reurbanización del Sánchez Aguilera

El plan de reurbanización del antiguo cuartel Sánchez Aguilera no es del agrado de Ferrol en Común, tras mantener en los últimos días reuniones de trabajo con entidades como Ferrolterra Antiga, Sociedade Galega de Historia Natural, Asociación de Veciños de Canido, personal técnico especializado a nivel individual, comerciantes y hosteleros de las zonas colindantes.

Solicitan interrumpir el plazo oficial de alegaciones de oficio “para desenvolver un proceso participativo” de los usos a los que se quiere destinar el conjunto del Sánchez Aguilera “a través dos mecanismos previstos no Regulamento de Participación Cidadá vixente.”

Entre los aspectos negativos, manifiestan que este proyecto está “incompleto e inconcluso”, sin acceso a las estaciones de ferrocarril y autobús; el patrimonio histórico “queda devaluado” al solapar equipamientos como un parque canino al lado del muro del Baluarte del Infante.

Destacan también la previsible aparición de restos de la muralla del siglo XVIII, la cual no tendría una previsión de actuación garantista con su conservación “tendo o perigoso precendente da rúa San Francisco.”

Otra de las polémicas de este proyecto es la parcela para el uso comercial, solicitando desde Ferrol en Común eliminar este uso “e transformalo en dotacións destinadas a usos sociais e deportivos”, como puede ser un pabellón polideportivo o un centro de salud.

En los espacios verdes hay “insuficiencia arbórea” por lo que necesitarían recabar opiniones técnicas para decidir qué especies y en qué número son necesarias “para converter a zona nun espazo verde real.”

El Museo de Historia Natural, que ocupa uno de los edificios, muestra también su preocupación al verse recortado su jardín exterior “eliminando especies de valor” y no teniendo en cuenta su actividad en el acondicionamiento de los espacios para las visitas de los centros escolares, ni la previsión de las posibles mudanzas de fondos, en forma de préstamos a otros centros, bien sea de entrada o de salida.

Y, en cuanto a la zona residencial, Ferrol en Común critica la ausencia de soluciones en cuantro a la protección del acceso a la vivienda “sobre todo para a mocidade”, siendo el objetivo de esta zona “unha urbanización de clase alta, incrementando a xentrificación e a cualificación de zona tensionada.”