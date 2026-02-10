Agenda del miércoles, día 11 de febrero, en la zona norte

Compartir Facebook

Quedan 323 días para finalizar el año.

Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia.

Jornada Mundial del Enfermo.

Día Mundial de la Mujer Médica.

Día Mundial del Cambio Climático.

Día del Número de Emergencias Europeo 112.

La Iglesia Católica celebra la festividad de Nuestra Señora de Lourdes y de los Santos Lázaro y Desiderio.

HORÓSCOPO

–Todos los que han nacido el día 11 de febrero tienen el signo del zodiaco Acuario.

TIEMPO PREVISTO PARA ESTE MIÉRCOLES

Luna, cuarto menguante. (Luna nueva el domingo dia 18)

Galicia se encuentra bajo la influencia de una profunda borrasca

Temperatura máxima, 17º-mínima,12º

Lluvia probable 95%

Dirección del viento, suroeste.Se esperan rachas de hasta 100 k/h. zona Orregal.

Orto, a las 8,37 h. Ocaso a las 18,56 horas

TELÉFONO RECOGIDA DE MUEBLES Y ENSERES DOMÉSTICOS

Urbaser, de lunes a viernes, llamadas , de 8,30 a 14,30, al 981 326 900

TAL DÍA COMO HOY

–(1949)-Nació en Ferrol Antonio López Pita. Cirujano plástico.

EN EL CONCELLO DE FERROL

–A las 10.00 horas, Comisión Informativa de Urbanismo, Accesibilidade, Vivenda, Rehabilitación, Medio Ambiente, Servizos, Zona Rural, Obras, Seguridade e Mobilidade.

–A las 11.30horas el concejal de Cultura, José Antonio Ponte Far, y la vicerrectora del Campus Industrial de Ferrol e Responsabilidade Social de la Universidad de A Coruña, Ana Ares Pernas, presentan el ciclo Faladoiros. Sala de comisiones.

–A las 16.30horas el concejal de Deportes, Ricardo Aldrey, y la delegada territorial de la Xunta, Martina Aneiros, visitan el Club de Baloncesto Costa Ártabra de Ferrol con motivo de las subvenciones recibidas para el desenvolvimiento de actividades deportivas. Polideportivo Javier Gómez Noya, rúa Pardo Bazán, 60. Caranza

–A las 20.00 horas el alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela, participa en la inauguración de la exposición Diálogos, de los fotógrafos José Pardo y Jorge Meis. Centro de creación contemporánea Matadero, paseo Chopera, número 6. Arganzuela. Madrid.

LA XUNTA EN LA ZONA NORTE

–A las 16,30 horas la delegada territorial da Xunta en Ferrol, Martina Aneiros, visitará el Club de Baloncesto Costa Ártabra con motivo de las ayudas para el desenvolvimiento de actividades deportivas. En el Polideportivo Javier Gómez Noya (rúa Pardo Bazán, 60) Caranza.

EN LO SOCIAL

En Cabanas

–A las 18,00 horas, en la Casa da Cultura, charla sobre el daño cerebral adquirido impartida por la Asociación Dano Cerebral Galicia. Una actividad para sensibilizar, informar, concienciar y formar a la población.

INFO DIOCESANA

–-La Hospitalidad de Lourdes de Mondoñedo-Ferrol convoca a todos los fieles a vivir con María la fiesta de la Virgen de Lourdes coincidiendo con la Jornada Mundial del Enfermo que la Iglesia celebra en todo el mundo.

Los actos se desarrollarán en la iglesia parroquial de Santa Icía de Trasancos (Ferrol-Narón).

La jornada comenzará con el rezo del Rosario a las 11:00 horas, seguido de visitas a la Virgen y bendición individual de los enfermos entre las 11:30 y 13:00 horas. Por la tarde, se celebrará la adoración eucarística de intercesión (18:00 horas), la eucaristía presidida por el obispo (19:00 horas) y, como cierre, la Procesión de las Antorchas y del Rosario (20:00 horas).

—A las 20.00 horas en la capilla del Campus Industrial, en Esteiro, como todos los miércoles durante el curso académico celebración de la «Oración joven en Ferrol». Entrada libre. Organiza la delegación diocesana de Pastoral Juvenil

EXPOSICIONES

–En la sala Carlos III de Exponav exposición “Galicia, una escuela”, un homenaje a todo el personal docente y al estudiantado que, desde su nacimiento, formó parte de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura (ETSAC) de la Universidade da Coruña (UDC). Se podrá visitar, de manera totalmente gratuita, hasta el próximo 22 de febrero, de martes a viernes, de 10:00 a 15:00 horas y de 16:00 a 19:00 horas, los sábados, de 10:00 a 19:00 horas, y los domingos, de 10:30 a 14:30 horas.

–En el Museo Naval (Herrerías) de Ferrol muestra colectiva de diferentes autores compuesta por un total de 28 cuadros de gran calidad artística, todos ellos pinturas de técnica óleo sobre lienzo y de temática marítima.

La Exposición titulada «Marinas», corresponde a la valiosa Colección Pictórica particular del empresario gallego natural de Marín y residente en Laxe (Costa da Morte) José Manuel Pato González, delegado en Galicia de la Real Liga Naval Española. Incluye pinturas de autores muy prestigiosos como entre otros José Manuel Fonfría, Rosa Pereda, Espino, Roberto Bertaggia, Cortés o el noruego Amaldus Nielsen.

La muestra está abierta hasta el próximo 12 de abril, en los horarios habituales, de martes a viernes, de 9.30 a 13.30h; sábados, domingos y festivos, de 10.30 a 13.30h.

–En el Centro Cultural «Torrente Ballester» exposición colectiva de fotografía «Silencio» del Grupo Bazán La muestra reúne 27 fotografías de 11 autores: Alejandro Martínez, Ángel Casas, Carlos Cruz, Chus Villamar, Eva Vázquez, Fer Cendán, Fran Suárez, Miguel Llano, Mónica Lorenzo, Pablo Mauriz y Ricardo Salgado. Puede visitarse, de martes a sábado, de 11:00 a 14:00 horas y de 17:00 a 21:00 horas, y los domingos, de 11:00 a 14:00 horas.

–La Sala de Exposiciones del Centro Cultural Universitario del Campus Industrial de Ferrol acoge la muestra “Las primeras profesoras de la UCM”, una propuesta divulgativa que quiere recordar a las primeras mujeres en incorporarse a la carrera docente e investigadora en la que es la universidad pública más antigua de Madrid. La exposición se compone de 47 paneles y podrá visitarse, de manera totalmente gratuita, hasta el 20 de febrero (de lunes a viernes, de 10:00 a 20:00 horas).

-La Casa de la Cultura de Valdoviño acoge la exposición del XIX Premio Internacional Jesús Núñez de Arte Gráfico 2024. Con entrada libre, podrá visitarse hasta el 20 de febrero de lunes a viernes de 10:00 a 14:00 horas. La muestra está conformada por una selección de los trabajos presentados al concurso que promueve la Diputación de A Coruña en reconocimiento a la amplia trayectoria del artista Jesús Núñez. Entre otros, la serigrafía «A la deriva II», del compostelano José Andrés Santiago, ganadora de la XIX edición, así como «Nómadas en el país de las tentaciones», de Manuel Moreno, y «S/T (at lunchtime)» de Claudia Regueiro Puigdevall, a las que el jurado concedió dos accésits.

–La Casa da Cultura de Fene acoge “10 de marzo de 72, a mirada artística de Xaime Quessada” una exposición promovida por los ayuntamientos de Fene, Ferrol y Narón con la colaboración de la AC Fuco Buxán y la Fundación Xaime Quessada. Podrá visitarse hasta el próximo 30 de marzo. Horario: de lunes a viernes, de 10.00 a 13.00 y de 16.00 a 21.00 horas, y los sábados, de 10.00 a 13.00 horas. Los colegios o asociaciones interesados, podrán solicitar una visita guiada enviando un correo electrónico a cultura.deportes@fene.gal.