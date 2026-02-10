327 personas acudieron a la oficina de turismo de la Plaza de España en el mes de enero

La Oficina Municipal de Información Turística de la Plaza de España cuenta con actividad durante todo el año y una muestra de ello es balance de visitantes en su mes de enero, con un total de 327 personas atendidas.

Si bien es cierto que este mes es de temporada baja a nivel turístico, 246 personas atendidas corresponden a vecinos de Ferrol, mientras que el resto son un 93,05% de visitantes nacionales y 6,95% de internacionales procedentes de Argentina, Reino Unido, Estados Unidos y Polonia.

Uno de los grandes éxitos de este mes de enero entre la población local es la exposición de las maquetas de edificios cedidas por Carlos Macías, que ha desperados gran interés, junto también con las consultas relacionadas con el patrimonio, museos y la programación cultural del Concello, como también visitas de centros escolares.

La concejala de Turismo, Maica García quería dar valor a estos datos en una apuesta “por un modelo máis dinámico, participativo e orientado á programación cultural”, diversificando los espacios públicos de la ciudad “e poñendo en valor este espazo único.”