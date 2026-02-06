La Xunta y los tres campus de especialización avanzan en la cooperación para aprovechar al máximo sus potencialidades

Compartir Facebook

Twitter

LinkedIn

El secretario xeral de Universidades, José Alberto Díaz, ha mantenido este viernes un encuentro en Ferrol con los responsables de los tres campus de especialización de la comunidad –Campus Industrial (Ferrol), Campus Terra (Lugo) y Campus Auga (Ourense)– con el objetivo de establecer una alianza que potencie las sinergias entre los centros periférico, al acto asistió la vicerrectora del Campus Industrial de Ferrol, Ana Ares Pernas.

Durante la reunión celebrada en el Vicerreitorado de Ferrol, Díaz destacó que el Programa de Campus de Especialización, pionero en España desde su puesta en marcha en 2013, ha supuesto una inversión acumulada de más de 35 millones de euros.

De esta cifra, el Campus Industrial de Ferrol se sitúa a la cabeza con más de 14 millones de euros, lo que representa aproximadamente el 40% de la inversión total.

El secretario xeral defendió la necesidad de mantener una «discriminación positiva» hacia estos campus para compensar la inercia de las sedes centrales.

«El campus central siempre tiene ventajas institucionales; por eso este programa es clave para que los centros periféricos no solo sobrevivan, sino que compitan en otra división», señaló Díaz, quien calificó la experiencia gallega como un modelo de éxito «inédito» en el resto del Estado.

La estrategia para los próximos años busca superar la etapa de consolidación individual para pasar a una fase de «efecto multiplicador». Según explicó el secretario, se trata de buscar nexos de unión en investigación, docencia y transferencia de conocimiento entre Ferrol, Lugo y Ourense para mejorar el sistema productivo global de Galicia.

«FERROL ES EL CAMPUS QUE AVANZA MÁS RÁPIDO»

Díaz puso como ejemplo de buena gobernanza el Consejo Rector del Campus Industrial de Ferrol, que cuenta con la participación directa de empresas tractoras como Navantia y Siemens.

«Que de seis personas en un órgano de decisión, dos sean empresarios, indica que estamos en el camino correcto», afirmó. Esta colaboración permite que el alumnado reciba una formación más práctica y que las empresas accedan de forma directa al conocimiento generado en la universidad, fomentando una transferencia de tecnología real hacia el entorno socioeconómico.

En cuanto a las infraestructuras, el secretario xeral subrayó la importancia de contar con centros de referencia. Tras la puesta en marcha del CITENI (Centro de Investigación en Tecnologías Navales e Industriales), Díaz adelantó que el próximo paso será la consolidación del EI3, un gran centro de investigación que permitirá realizar experimentos de alto nivel y atraer una mayor bolsa de investigadores jóvenes (predoctorales y postdoctorales).

«Ferrol es el campus que avanza más rápido«, concluyó Díaz, instando al profesorado y a las instituciones a «subirse a este tren» de especialización para garantizar el crecimiento de las ciudades universitarias periféricas en la próxima década.



