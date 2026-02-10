Ferrol cuenta con cuatro nuevos peones en la cuadrilla municipal de Obras

Compartir Facebook

La cuadrilla municipal de Obras de Ferrol cuenta con nuevos integrantes en sus filas, cuatro peones que han tomado este martes posesión de su cargo, en un acto con la presencia del alcalde José Manuel Rey Varela y del concejal de Obras, José Tomé.

Gracias a estas incorporaciones, la cuadrilla de obras cuenta en estos momentos con un oficial, un encargado, cinco peones y un chófer.

Estas incorporaciones ayudarán a la concejalía a “aumentar o número de actuacións simultáneas do día a día”, afirmaba el concejal de Obras, como también ayudará “a reducir tempos nos traballos de mantemento urbano e reparacións urxentes”.

Entre su cometido más inmediato estará el mantenimiento preventivo “para evitar o deterioro de infraestructuras municipais e de actuacións de maior custo no futuro”, aseguraba José Tomé en la bienvenida que les ofrecía.