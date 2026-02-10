Presentadas las bases de participación para la fiesta de las Pepitas 2026

Compartir Facebook

El miércoles 18 de marzo tendrá lugar una de las tradiciones más emblemáticas de la ciudad, la fiesta de las Pepitas 2026, con unas bases de participación que han sido presentadas este martes por parte de la concejala de Turismo, Maica García.

Desde el gobierno municipal siguen trabajando para que esta fiesta “poida acadar a distinción de Festa de Interese Turístico Nacional”, uno de los deseos desde hace años de las rondallas y que sería un reconocimiento “ao esforzo de todas as persoas que, durante décadas, mantiveron viva esta tradición.”

El teatro Jofre será el punto de partida de esta celebración, con el acto instituciones a partir de las 16:45 horas, homenajeando a las madrinas y a los rondallistas de honor. El pasacalle por el centro de la ciudad empezará a las 18:00 horas y posteriormente, a las 19:00 horas, tendrá lugar el festival de rondallas en la Plaza de Armas.

La concejala confirmaba la participación de doce rondallas de Ferrolterra, Eume y Ortegal “o que manifesta unha aposta por esta tradición”, en la que el número de integrantes no debe ser inferior a 25, debiendo vestir la indumentaria tradicional de esta fiesta, significada por la capa, camisa y pantalón, lazo, corbata o similar, bufanda, cinta y escarapelas sujetas a la capa.

Las rondallas deberán interpretar un pasacalle, un vals y una danza, que podrán ser obras inéditas o recuperadas del antiguo Cancionero de las Pepitas, acompañadas de instrumentos como violines, contrabajos, acordeones, flautas o clarinetes, entre otros.

En esta fiesta también hay la posibilidad de rendir homenaje a las personas de las rondallas que acrediten una dedicación mínima de 25 años en esta celebración, como también un homenaje a los letristas y compositores de canciones que lleven un mínimo de diez canciones escritas o musicadas.