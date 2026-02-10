Este jueves Cucharada actuará en el Centro Cultural Torrente Ballester

Compartir Facebook

Twitter

LinkedIn

El ciclo Xoves de Capela del Centro Cultural Torrente Ballester continuará este día 12, a las 20:30 horas con un concierto de Cucharada, en una nueva actuación de un grupo de escena local, en un espectáculo de rock puro en directo.

Los tres músicos originales de la banda (José Díez como solita, Antonio Zurdo con guitarra y voz y Carlos Arévalo “Polbo baquetas” con batería y voz) se reúnen por primera vez para retomar el espíritu de la banda, acompañados en esta ocasión por un bajista y guitarrista.

Interpretarán su repertorio tocando todo su LP, con temas como ‘O limpabotas que quería ser toureiro’ o ‘Alarma’, además de un pequeño homenaje a la figura de Manolo Tena, tocando alguna canción.

Las entradas ya se pueden adquirir en la taquilla del teatro Jofre y en la web de Ataquilla, con un precio de 3 euros.