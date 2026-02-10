La nueva jefa de la comisaría de la Policía Nacional Ferrol-Narón toma posesión

Compartir Facebook

Cristina Ochoa Nalda es desde finales del mes de mayo del año pasado la nueva jefa de la comisaría de la Policía Nacional Ferrol-Narón, pero no pudo ser hasta este martes cuando se celebró su toma oficial de posesión, en acto celebrado en el Antiguo Hospicio en presencia del subdelegado del gobierno, Julio Abalde; del teniente de alcalde de Ferrol, Javier Díaz; la alcaldesa de Narón, Marián Ferreiro y el comisario provincial de A Coruña, Carlos Gómez Rodríguez, entre otras autoridades policiales y de la sociedad civil.

La nueva comisaria nació en Logroño y cuenta con una licenciatura en Derecho por la Universidad de La Rioja. Recién titulada se incorporó a la academia de la Policía Nacional en 1998 y tres años después, en 2001, juró su cargo como Inspectora. Tras un paso por las Islas Canarias, en 2003 fue destinada a la jefatura de Galicia donde ha desempeñado diversos cargos.

Carlos Gómez Rodríguez: “Cristina Ochoa Nalda está comprometida con el servicio público”

Tras sonar los acordes del himno nacional, era precisamente el comisario provincial de A Coruña, Carlos Gómez Rodríguez quien abría el acto dirigiéndose a la nueva comisaria jefe que a partir de ahora “representará los valores de Ferrol y comarca, de una ciudadanía comprometida con la convivencia”. Destacaba de la nueva comisaria su “compromiso con el servicio público” con múltiples reconocimientos en su extensa carrera en los puestos que ha desempeñado y con la que pudo trabajar codo con codo en su anterior puesto como jefa de la brigada de extranjería de A Coruña.

En esta nueva etapa laboral, tendrá que hacer frente “a nuevas formas de criminalidad”, en la que podrá contar “con todos los avances de la Policía”, además, deberá tener un “compromiso esencial” con todos los Policías a su cargo “para que tengan las mejores condiciones laborales, con técnicas de seguridad y protección, haciéndoles saber que no están solos.”

Al mismo tiempo, el comisario provincial de A Coruña quería destacar que Cristina Ochoa Nalda es la primera mujer que desempeña este cargo en Ferrol-Narón, siendo este nombramiento “una fuente de inspiración para muchas mujeres, aportando una mirada transformadora, más inclusiva y diversa de la sociedad.”

Cristina Ochoa Nalda: “Los Policías necesitan ser referentes seguros de la sociedad”

Tras jurar su cargo sobre un ejemplar de la Constitución Española, la nueva jefa de la comisaría de la Policía Nacional Ferrol-Narón, Cristina Ochoa Nalda, agradecía la confianza depositada con “deber institucional, con respeto al marco constitucional y legal”, haciendo extensible este agradecimiento a sus antecesores en el cargo “que me han hecho sentir como en casa.”

En estos primeros meses de toma de contacto en la comarca ya ha podido conocer a los gobiernos municipales de Ferrol y Narón “que me han dado una cálida bienvenida”, así como a sus respectivas Policías Locales, como también otros cuerpos y fuerzas en la comarca como son la Policía Portuaria o la comandancia de la Guardia Civil.

También tenía palabras para otra institución importante en la ciudad, la Armada, con la que pudo trabajar intensamente en el operativo de la llegada y estancia del buque escuela Juan Sebastián Elcano el pasado mes de julio.

Al mismo tiempo, la nueva comisaria también tenía palabras de agradecimiento a la sociedad civil con la que ha podido tratar en estos primeros meses como son las Cofradías, las ONG y el tejido asociativo “siempre dispuestos a colaborar con la Policía Nacional.”

A nivel personal también tenía palabras para su marido y sus tres hijos “siempre comprensivos con mi trabajo”, además de a la comisaria de Santiago, Nuria Palacios “por todos sus consejos”, a sus antiguos compañeros de A Coruña y a sus actuales compañeros de Ferrol-Narón “que me están permitiendo hacer mejor mi trabajo.”

Entre los retos que tiene por delante está uno de los principales problemas en la sociedad como es la violencia hacia las mujeres “en la que no escatimaremos esfuerzos” y entre sus aspiraciones está que los 212 policías de Ferrol-Narón puedan ser “referentes seguros” en la sociedad.

Julio Abalde: “La nueva comisaria tiene un currículum sólido”

Cerraba este acto el subdelegado del Gobierno en A Coruña, Julio Abalde, queriendo destacar de la nueva jefa de la comisaría su “profesionalidad, con un currículum sólido, experiencia y vocación de servicio” al conocer el cuerpo policial “desde la coordinación de equipos hasta llegar al mando.”

Quería recordar en su intervención dos momentos duros que ha tenido en su trayectoria Cristina Ochoa Nalda como fue el ahogamiento de tres de sus compañeros en A Coruña cuando iban a socorrer a una persona en la playa del Orzán en un temporal, los llamados “Héroes do Orzán”, como también prestó sus servicios en el accidente ferroviario de Angrois, tanto en el rescate de los heridos como en la identificación de las víctimas, lo que le valió el ingreso en la Orden del Mérito Civil.

En este nuevo destino, Ferrol y Narón “tienen retos propios, con una ciudadanía exigente” y donde la nueva comisaria “tiene la capacidad para liderar desde la calma y la reflexión, siendo esto una muestra de seguridad.”

Desde su posición, el gobierno de España “seguirá apoyando el trabajo de la Policía Nacional para que el servicio sea más eficaz”, en un destino “con historia y un equipo humano que trabaja con excelencia”, esperando que en Ferrol-Narón pudiera encontrar un buen servicio.