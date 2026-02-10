Los judocas de la comarca se citaron en Fene para la primera jornada del Ranking Intercentros de Ferrolterra

El pasado Sábado 7 de febrero se disputó en Fene la primera jornada del Ranking Intercentros de Ferrolterra, donde participaron judocas de toda la comarca de Ferrolterra, divididos en categorías Cadete, Infantil, Alevín y Benjamín.

En categoría Cadete el vencedor fue Xoel Siso, de Miño. En Infantil los vencedores fueron Xabi Mauriz (Utopía-Narón), Ion Freire (Utopía-Narón) y Xabi Allegue (Pontedeume), en sus respectivos grupos. En categoría Alevín vencieron Dana Ríos (Fene) y Alberto Troncoso (Utopía-Narón). Y en Benjamín, se impusieron Eizan Freire (Miño), Iago Rubianes (Miño), Eyden Grandal (Fene), Nicol Carro (Teixeiro) y Mateo Vila (Utopía-Narón).

Quedan todavía por disputar más jornadas de este Ranking Intercentros, que para los más pequeños supone su primera toma de contacto con el mundo de la competición.

HUGO LÓPEZ DISPUTO LA COPA DE EUROPA CADETE DE ROMA

Este pasado fin de semana, también la Agrupación Deportiva Judo Ferrolterra, tuvo un desplazamiento a Roma para que el judoca cadete Hugo López Pereira, disputara su primera competición Internacional: la Copa de Europa Cadete de Italia.

Hugo López disputó este torneo en la categoría cadete en -50 kg, donde había 54 judocas de toda Europa. Hugo ganó su primer combate al italiano Andrea Fastuca y perdió en segunda ronda con otro judoca también italiano, Sebastiano Antonacci, sin opción a repesca.